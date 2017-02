El Atlético de Madrid se acerca a San Luis Potosí Excélsior

La reunión se tenía programada para el jueves 16 de febrero (hoy), pero se tuvo que adelantar para el miércoles 15 (ayer), debido a los compromisos de los directivos españoles.



El encuentro se realizó en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, con la intención de llegar a un acuerdo para que el Atlético tenga una franquicia en el país.



Entre los detalles a negociar está que el Atlético quiere tener derecho al 50 por ciento de la franquicia, en caso de llegar a un acuerdo, por lo que el gobierno del Estado de San Luis Potosí quedaría fuera de la sociedad.



A pesar de que el gobierno del estado no participaría en la negociación, en caso de llegar a un acuerdo con los propietarios de la franquicia, los directivos del Atlético tendrían que reunirse con las autoridades para arreglar los permisos. Otra cita sería con Ricardo Gallardo, alcalde de San Luis y dueño de la ciudad deportiva La Presa.



También se tendría que platicar con los directivos de la Federación Mexicana de Futbol, ya que el proyecto busca iniciar en la división de ascenso.



“El 3 de marzo tengo junta con accionistas, mientras no se dé esa circunstancia para qué hablar. Les garantizo que cuando se dé la junta en Madrid y se apruebe me encantará hablar con ustedes”, dijo el directivo español, Gil Marín, a su llegada a la Ciudad de México, ayer por la mañana.



