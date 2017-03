El auge y Punto Final Pablo Torres Corpus

Con las conocidas y en algunos casos justificadas críticas sobre la política cultural, todos han coincidido desde su “trinchera” e intereses que el momento cultural que actualmente vive Zacatecas es inédito y uno de los más importantes y vigorosos que se da en la República.

Un notable rasgo de este momento es que la gran mayoría de las expresiones culturales son netamente sociales y ocurren sin o con poco patrocinio oficial, son muestras ciudadanas de una pasión por crear, recrear y compartir una visión íntima del mundo.

Es destacable porque hay independencia e iniciativa del artista más allá de los subsidios o apoyos oficiales, abundan manifestaciones culturales que se muestran gracias al apoyo de la iniciativa privada y admiradores del arte. Muchos son los artistas que en cafés, bares o restaurantes han encontrado un espacio para compartir su talento.

Otro de los rasgos de este momento es el gran número de artistas que trabajan en Zacatecas; los hay de todas las corrientes, edades, escuelas y expresiones, desde la pléyade de consagrados hasta los que inician una carrera pasando por los que empiezan a despuntar como figuras del arte, esto ocurre en todos los ámbitos.

Decía el pintor Diego Montoya que cuando abandonó Colombia para trabajar en otro lugar, su mentor le recomendó México y especialmente los “epicentros” de la plástica: Zacatecas y Oaxaca, aunque con hincapié en nuestra ciudad por la variedad de estilos y “rebeldía” de sus creadores.

Comentarios similares abundan, pero parece que los zacatecanos por costumbre o desinterés no nos hemos percatado ni estamos disfrutando de este momento preciso y precioso.

Al revisar detenidamente la cartelera cultural tanto la oficial como la independiente descubrimos una amplísima oferta cultural para todos los gustos, dado el número de habitantes y la cantidad de exposiciones, muestras, toquines, etcétera la oferta cultural es muy por encima de la media nacional.

Se podrá diferir en la magnitud de este auge, pero no en su importancia que para mantenerse o ampliarse tiene que enfrentar tres retos: las autoridades apoyar la creación y manifestación de las ideas; los ciudadanos consumir y consentir el talento que trabaja en Zacatecas y los artistas mantener viva esa capacidad creadora a pesar de la indiferencia ciudadana y las vacas flacas.



Punto Final

El caníbal siempre es “rudimentario”.



