El ayuntamiento quiere dar “carpetazo” a Monroy: PRD Francisco Monsivais

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Dirigentes del PRD, en su momento encabezados por Fernando Galván Martínez, solicitaron por escrito la destitución del director de Seguridad Pública, debido a las múltiples quejas en su contra y por las demandas penales que presenta por abuso de autoridad y acoso sexual.



Cabe destacar que los militantes se entrevistaron con el secretario de Ayuntamiento, Sergio García Castañeda, para exponer sus demandas y posteriormente lo hicieron por escrito; ese documento hasta el momento no ha sido leído en el pleno del cabildo ni se ha turnado a la comisión de gobernación la cual encabeza el propio alcalde.



Los perredistas expresaron que tanto el presidente municipal como los regidores están buscando que este caso se olvide con el tiempo para poder darle “carpetazo” y archivarlo.



estado@imagenzac.com.mx RÍO GRANDE.- Ha transcurrido más de un mes desde que los militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) solicitaron al gobierno municipal que encabeza Julio César Ramírez López la destitución del actual titular de la Dirección de Seguridad Pública, Gaspar Monroy Romero, y hasta el momento este tema no se ha tratado en las diferentes reuniones de cabildo.Dirigentes del PRD, en su momento encabezados por Fernando Galván Martínez, solicitaron por escrito la destitución del director de Seguridad Pública, debido a las múltiples quejas en su contra y por las demandas penales que presenta por abuso de autoridad y acoso sexual.Cabe destacar que los militantes se entrevistaron con el secretario de Ayuntamiento, Sergio García Castañeda, para exponer sus demandas y posteriormente lo hicieron por escrito; ese documento hasta el momento no ha sido leído en el pleno del cabildo ni se ha turnado a la comisión de gobernación la cual encabeza el propio alcalde.Los perredistas expresaron que tanto el presidente municipal como los regidores están buscando que este caso se olvide con el tiempo para poder darle “carpetazo” y archivarlo. Agregar a favoritos río grande

gaspar monroy

seguridad

prd