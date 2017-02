El Barrio de la Pinta Redacción

En contraste, la Reina Mora y sus acompañantes con sus rostros velados seguían humildemente inconscientes de su papel de vencidas, el cortejo de Las Cristianas.



Aquel año la Reina Cristiana era la más bella entre todas las muchachas de su edad, se llamaba Hilaria Sánchez, más bien conocida como La China Hilaria o la Flor de la Pinta, su barrio; hija de una guapa mujer y de un minero de Vetagrande, quien al morir las heredó con una fuerte suma de dinero, con la que la viuda compró la huerta de la pinta, donde habitaban y con los productos de la misma y un pequeño comercio, vivían holgadamente.



Andaba el tiempo se volvió a casar la viuda con el comisario del barrio que era también general de la Corporación de San Juan Bautista, por el que la China tenía derecho al reinado mientras el padrastro fuera el jefe.



Eran muy considerados en el barrio y la China, muy cortejada aunque no era muy coqueta, y a pesar de su belleza y buen vestir, no suscitaba entre sus compañeras.



Era de gustos muy sencillos, irse los domingos de excursión con sus amigas, a la Buga, al vergel, o al huerta del Sr. cura D. Sixto Castillo, su padrino (que la quería mucho y la había enseñado a leer y a escribir), siempre custodiada por su mamá para que los gavilanes no se atrevieran con aquella bandada de palomas.



A todos los bailes la llevaban pero no bailaba con todos los que la solicitaban, sabía escoger y hacerse respetar, aceptaba todos los detalles pero nada concedía y ninguno de sus muchos pretendientes podía presumir de haberla conquistado. No había llegado su hora, hasta que un día…



Entre los numerosos y buenos jinetes que tomaban parte de las morismas, había uno que llamó la atención de las muchachas, montaba un brioso alazán que dominaba con maestría, era alto, moreno, de ojos negros y bigotes retorcidos, vestía un lujoso traje de cuero botonadura de filgrana de plata, de plata eran también las espuelas y la cabeza de la silla, el ancho sombrero primorosamente bordado y en la copa sus iniciales L. A. que intrigaba al elemento femenino, era en fin un Jorge Negrete del siglo 19.



Verlo la China y sentir el flechazo, todo fue uno, el también admiró la belleza pueblerina de la Reina Cristiana y se sintió arrebatado, durante los tres días de combates entre moros y cristianos, estuvieron cambiando miradas; abrasadoras él, tímidas ella por temor a los muchachos de su barrio que armarían una de las suyas si se percataban de que un desconocido los suplantaba, “mía o de nadie”, era un letrero que aparecía en su puerta cuando algún pretendiente de la ciudad se atrevía a rondar su casa, y el pretendiente desaparecía.



Por esto la China Hilaria, a la vez que sentía alegría de amar y sentirse amada, temía por su charro.

Él, ajeno a todas las intrigas logró concretar un cita para la noche del último día de las morismas, después del tradicional coloquio que tenía lugar en el cuartel general de las tropas beligerantes, en la hacienda de beneficio Las Mercedes. Con pretexto de cambiar de traje pudo escabullirse la China y hablar con su pretendiente.



Él se dio a conocer como Luis Aguilar, mayordomo de la Hacienda de Víboras y con palabras apasionadas, le declaró su amor y que quería casarse con ella inmediatamente, no quería irse y dejarla.



La China midió la trascendencia de aquel amor, sus padres se opondrían a casarla con un fuereño y los muchachos de su barrio lo harían pedazos; y aunque Luis era valiente y decidido, no quería comprometerlo. Entonces él le propuso la fuga, jurándole, por las cenizas de sus padres, que llegando a Jerez la depositaría en la casa del juez que era su tío y se casarían cuanto antes. Ella aceptó, ¿Qué otra cosa podría hacer si lo quería tanto?



Corriendo fue a su casa y tomó sus joyas y alguna ropa, dejó una carta a sus padres pidiéndoles perdón y voló a reunirse con su charro, que la esperaba en su caballo, la subió a la grupa y ambos se perdieron en la tiniebla de la noche.



Cuando al día siguiente se supo la infausta nueva, el furor de los “pinteños” no tuvo límites, fueron a ponerse a las órdenes del comisario para alcanzar a los fugitivos y traerlos a como diera lugar.



Pero sus padres se opusieron: ¿Para qué si el mal ya no tenía remedio, si le iba bien Dios la bendijese, y si mal, ella se lo buscó, y ante la cruda filosofía, los galanes se fueron a ahogar su pena a una cantina

Y durante ese día más de un despechado exclamó: ¡Mal haya la China Hilaria que con otro se juyera!

Leyendas de Zacatecas, recuerdos de mi barranca, recopilación de Rubén Flores Villagrana



