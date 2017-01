'El Bronco' prefiere 'un estado en paz', anuncia que no aumentará transporte Excélsior

Tras los actos vándalicos de la noche del jueves en Monterrey, el gobernador de NL aseguró que sacrificará el crecimiento para tener tranquilidad en la entidad

Prefiero un estado tranquilo y en paz, aunque tengamos que detener el avance”, declaró.

En rueda de prensa, acompañado de miembros de su gabinete, el mandatario estatal adelantó que se va a trabajar en las condiciones de apoyo para que la gente tenga menos complicaciones. Vamos a reconsiderar el paquete fiscal”, adelantó.

Mencionó que será a partir del martes o miércoles que podría tenerse el análisis completo para anunciarlo a la población. En el tema del paquete fiscal, es necesario lo que estamos haciendo y hoy estamos revisando que, de lo que propusimos, podemos quitar. Vamos a quitar vamos a dejar de hacer cosas, prefiero un estado tranquilo y en paz, aunque tengamos que sacrificar el crecimiento”, explicó.

Dijo que dará instrucciones a cada uno de los secretarios para reducir lo más posible el Gobierno. Vamos a reducir los gastos que el gobierno tiene para poder dar subsidios a lo que el ciudadano necesita. Vamos a trabajar para convencer a los empresarios del transporte, que no vamos a incrementar las tarifas”, mencionó.

Agregó que tampoco serán abandonados los transportistas por lo que se buscarán soluciones junto con ellos. No habrá ningún incremento en las tarifas del transporte público, no habrá ningún incremento a ningún impuesto de gobierno y los impuestos o contribuciones que se han pedido en el paquete fiscal serán reconsiderados”, reiteró.

Externó que el lunes estará en la reunión de la Conago y será contundente con la Federación. La Federación necesita ayudarle a Nuevo León, como Nuevo León le ha ayudado a la Federación”, expresó.

En el asunto de la tenencia estableció que se revisará, porque no es un tema “de un día para otro”. Desde que recibimos la aprobación del Congreso sentí la molestia de ciudadanos respecto a eso”, reconoció.

Ese enojo, aseguró, se complicó con el tema del aumento en la gasolina.



Expuso que las recaudaciones son necesarias para el tema de seguridad porque como se vio durante las protestas del jueves, existe un déficit de elementos policiacos. Hoy se vió más evidente, ni los municipios ni el estado tenemos la suficiente policía por eso nuestro proyecto de sostener la tenencia para contratar mil policías más. Hoy, definitivamente tenemos que reconsiderarlo y se los tengo que decir a los ciudadanos de esa manera. Tenemos el riesgo estamos buscando como hacerlo”, explicó.

Por otro lado, el gobernador mencionó que el gobierno estatal no está en contra de las protestas siempre y cuando sean pacíficas, pero no permitirá acciones como las que se registraron la tarde-noche del jueves.



Añadió que ya dio instrucciones al procurador de Justicia en la entidad y al secretario de Seguridad para crecer la vigilancia en la zona en donde se registraron los desmanes. Decirles que quienes participaron en estos actos vandálicos serán sometidos al juicio contundente de la ley para castigarlos”, puntualizó.



