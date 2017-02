El cambio es posible, cuando se unen sociedad y gobierno: Moreno Valle Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El político afirmé que, pese a las dificultades del presente, debemos tener confianza en el futuro; sobre las alianzas, aseguró que se pueden negociar muchas cosas y llegar a acuerdos.



Destacó que, para lograrlo, el reto del PAN es convertirse en opción de cambio responsable y tener la capacidad de entender que los adversarios no están en casa, sino afuera. Acción Nacional tiene que ser más fuerte, escuchar a los ciudadanos y representar sus intereses, por eso yo siempre he pensado que se debe dar fuerza a los militantes, a los hombres y mujeres que quieren al partido y tienen un proyecto compartido”, agregó Moreno Valle.

En el encuentro, también se refirió a la nueva relación con Estados Unidos y sostuvo que México tiene un gran potencial "no podemos ver el pasado con añoranza, sino el futuro con esperanza".



Aseguró que, a pesar de las dificultades del presente, debemos tener confianza en el futuro, porque cuando los mexicanos nos unimos podemos luchar por una causa común, como dijo el héroe del 5 de mayo, Miguel Negrete en la invasión francesa: “Yo tengo patria antes que partido”.



Finalmente, cuestionado sobre el tema de las alianzas, Moreno Valle hizo hincapié que en política se pueden negociar muchas cosas y llegar a acuerdos, pero los principios no se negocian, "por eso en mi gobierno, que ganó por coalición, se llegaron a acuerdos para tomar lo mejor de cada partido". Más allá de la alianza electoral se debe llegar a un gobierno de coalición”, concluyó.



elpais@imagenzac.com.mx MONTERREY, Nuevo León.- Es importante asumir que el cambio es posible, aunque siempre hay obstáculos, se pueden vencer unidos sociedad y gobierno, afirmó Rafael Moreno Valle, en su encuentro con militantes panistas.Destacó que, para lograrlo, el reto del PAN es convertirse en opción de cambio responsable y tener la capacidad de entender que los adversarios no están en casa, sino afuera.En el encuentro, también se refirió a la nueva relación con Estados Unidos y sostuvo que México tiene un gran potencial "no podemos ver el pasado con añoranza, sino el futuro con esperanza".Aseguró que, a pesar de las dificultades del presente, debemos tener confianza en el futuro, porque cuando los mexicanos nos unimos podemos luchar por una causa común, como dijo el héroe del 5 de mayo, Miguel Negrete en la invasión francesa: “Yo tengo patria antes que partido”.Finalmente, cuestionado sobre el tema de las alianzas, Moreno Valle hizo hincapié que en política se pueden negociar muchas cosas y llegar a acuerdos, pero los principios no se negocian, "por eso en mi gobierno, que ganó por coalición, se llegaron a acuerdos para tomar lo mejor de cada partido". Agregar a favoritos rafael moreno valle

pan

méxico

cambio