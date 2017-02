El Capi Pérez, un “colado” en el Oscar Anahí Encina

Para El Capi es la tercera edición en la que tiene la oportunidad de viajar a la entrega de los premios Oscar, quien comenta que sin ser periodista o especialista en cine se puede ser objetivo con las opiniones acerca de las películas nominadas. “Quiero que la gente se sienta identificada, no soy especialista en cine, pero quiero que vean cómo lo vive alguien de una manera diferente, como si fuera un colado y desde un punto de vista no tan glamoroso, además destaco los detalles que nadie ve”, dijo para Imagen.

Sus transmisiones desde 2014 se han distinguido por tener un contenido divertido con diferentes sketches como el de la película Birdman o parodias para que el público conozca de manera rápida los filmes nominados, además, en la última edición vistió un disfraz de oso haciendo referencia a The revenant, protagonizada por Leonardo DiCaprio.



En esta ocasión El Capi tiene preparada una gran sorpresa musical como referencia a la película con 14 nominaciones al Oscar La la land, para dar de qué hablar en la alfombra roja.

“Así como fuimos un poquito la envidia de algunos medios por tener la idea de parodiar al oso y no se les ocurrió a los demás, este año también vamos a sorprenderlos”.

En Los Angeles estará respaldado por un excelente equipo liderado por Esteban Macías, acompañado de Linet Puente, Arturo López Gavito, Susana Moscatel y Marcela Cuevas, entre otros; lo cual es para él una mezcla perfecta que dará una visión diferente desde diversos ángulos.



Como para muchos, la favorita de El Capi es La la land, “Me hizo sentir muy bien, quizá porque estoy enamorado pero creo que es un largometraje fantástico digno de llevarse la estatuilla”.

Pese a que sus transmisiones han sido únicas, hay detalles que le gustaría que la gente conociera, como el recorrido de las estrellas desde que llegan hasta que se trasladan al teatro, pues no en todos lados hay fotos ni alfombra roja. “Hay un lugar que me gustaría que todos vieran, los baños de las estrellas, ahí son personas completamente normales haciendo algo que todos hacemos y es verlas desde una perspectiva muy distinta que no aparece frente a las cámaras”.

El conductor espera que en esta edición del Oscar haya mensajes políticos y que la oportunidad que tienen los ganadores de decir algo sea aprovechada. “Espero que sea una entrega polémica y sobre todo que la gente interactúe con nosotros”. La preparación para la trasmisión del Oscar comienza tres días antes de la entrega y para El Capi se ha convertido en una gran pasión realizar cada cobertura; recomienda que aunque las personas no sean expertas o conozcan todas las películas nominadas , no pierdan la oportunidad de verla, ya que siempre hay anécdotas que quedan grabadas para la historia.



Este domingo 26 de febrero será la 89 entrega del Oscar y la aparición de El Capi aparecerá por la señal de Azteca 7, que también se transmitirá en la página de internet www.tuhaceslospremios.com, plataforma en la que los amantes del cine podrán participar en tiempo real con preguntas divertidas, modificando los resultados con sus opiniones.



