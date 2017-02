El 'carpool karaoke' se va hasta el cielo y hace alianza con Apple Excélsior

CIUDAD DE MÉXICO.- El carpool karaoke, el mediático sketch televisivo del conductor James Corden, ha subido su audiencia hasta los cielos y tras su simpática escenificación de anoche en los premios Grammy ahora hace una alianza con la compañía Apple Music y ya no sólo recorrerá las calles de Estados Unidos en su musical camioneta sino también los aires en helicóptero y con el actor Will Smith de invitado.Debido a su éxIto el segmento del programa The Late Late Show se independizará de la cadena televisiva CBS para convertirse en una serie propia y será Apple Music la plataforma por la que se transmitirá esta apuesta que se diversificará, pues hasta tendrá nuevos escenarios, más allá de las habituales avenidas de Los Ángeles y/o Nueva York.Incluso en su primer tráiler se aprecia a Corden con Smith arriba de un helicóptero volando frente al emblemático letrero de Hollywood en las colinas de Los Ángeles.Hasta ahora no se ha difundido la fecha de estreno de la nueva era del carpool karaoke, pero lo que sí se sabe es que al hacerlo por Apple Music se requerirá ser suscriptor de ese servicio para poder ver la serie.Anoche en la 59 entrega de los premios Grammy, Corden, el animador de esta edición, realizó el carpool karaoke más grande de su historia, con la ayuda de la participativa audiencia del Staples Center de LA, al ritmo de la muy coreable canción Sweet Caroline, de Neil Diamond, quien se sumó a la interpretación junto con Jennifer Lopez, John Legend y hasta la pequeña hija de Beyoncé y Jay Z, Blue Ivy.

