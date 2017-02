'El Chapo’ luce con ‘ganas de luchar’ en EU: abogada Excélsior

En entrevista radiofónica, quien fue una de las defensoras legales de Guzmán Loera en México, dijo que, hasta ahora se sabe poco de cómo se encuentra su situación ante las autoridades estadunidenses, ya que en la primera audiencia se dijo poco. Se le ve con ganas de pelar y, físicamente se ve muy bien, se me mejor que como estaba aquí, en México, en su apariencia”, dijo al ser cuestionada sobre cómo se le ha visto a ‘El Chapo’.

Consideró que, la defensa del mexicano en Estados Unidos, deberá buscar la forma de ayudarlo a librar las acusaciones que enfrenta ante la justicia por la presunta comisión de diversos delitos. No se ha visto un panorama de lo que es su caso, lo que sucedió en esta audiencia son aspectos muy básicos, una de estas cosas es el requerimiento de los papeles a Cancillería donde se ordena su extradición”, indicó.

EMMA CORONEL NO LO HA VISITADO



La abogada indicó que, Emma Coronel aún se encuentra a la espera de una autorización judicial para poder visitar a Joaquín Guzmán durante su reclusión, no obstante, explicó que así funcionan esta clase de procesos en el país vecino. Aún no se le ha negado la entrada, simplemente tiene que pasar por ese proceso.”

Asimismo, Delgado señaló que la defensa de ‘El Chapo’ alegó las condiciones de seguridad en las que lo tienen bajo reclusión, debido a que se encuentra muy controlado el acceso de las personas que lo visitan, lo cual no sólo incluye a su pareja sentimental, Emma Coronel, sino también al equipo que integra su defensoría. El otro punto que mencionaron en la audiencia, es que la defensa tiene una cantidad muy limitada de gente que puede ingresar a él, son los dos abogados y los dos asistentes de ellos”, sostuvo.



