‘El Chapo’ no saldrá ni para audiencia; será por video

En dos ocasiones, Joaquín Guzmán logró fugarse de prisiones de máxima seguridad.



Michelle Gelernt, abogada de oficio de Joaquín Guzmán informó que, esta medida será ejecutada para ‘minimizar las perturbaciones ligadas a su transporte físico’.



De acuerdo con los términos legales, tanto la defensa de Guzmán Loera, como el fiscal, podrán presentar sus apelaciones en torno a dicha medida hasta el 30 de enero.



Cabe mencionar que el próximo 3 de febrero, se llevará acabo la audiencia del líder del cártel del Pacífico en la Corte Federal de Manhattan.



Conocido por su inminente habilidad para trasladar droga de México a Estados Unidos a través de la construcción de túneles y lanzamientos con catapultas, Joaquín Guzmán fue arrestado en tres ocasiones por las autoridades federales mexicanas, sin embargo, logró fugarse en dos ocasiones.



NO ESCATIMAN EN MEDIDAS DE SEGURDAD Las autoridades federales de Estados Unidos mantienen al narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán en una prisión de alta seguridad en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, que ha sido descrita como más severa que la de Guantánamo.



De acuerdo con varios informes de prensa, Guzmán es mantenido en el Centro Correccional Metropolitano, que tiene un intenso control de las medidas de seguridad, siendo estas de las más estrictas entre las prisiones en Estados Unidos.



'El Chapo' fue extraditado el 19 de enero de 2017.



Guzmán es mantenido en esa prisión luego de que el jueves de la semana pasada fuera extraditado desde México, esto con la finalidad de que haga frente a las acusaciones que ostenta por hasta 17 cargos relacionados con la probable comisión de diversas actividades criminales.



De acuerdo con una memoria publicada por Uzair Paracha, condenado por proporcionar apoyo al grupo terrorista Al-Qaeda, esta prisión de Manhattan tiene condiciones menos hospitalarias que el centro de detención militar de Guantánamo.



El diario The New York Times asentó que los reclusos alojados en las celdas de máxima seguridad se han quejado de condiciones tan aislantes que algunos la culpan por sufrir deterioros de la vista.



La cárcel, abierta en 1975, tiene alrededor de 795 presos. Aquellos considerados más peligrosos están alojados en unas seis celdas en un ala conocida como 10 Sur, donde están recluidos en régimen de aislamiento y se les prohíbe comunicarse entre ellos.



En esas celdas las luces están encendidas 23 o 24 horas al día, e incluso la ranura en cada puerta la mantienen cerrada, lo que significa que los reclusos ven poco más allá de su celda solitaria, de acuerdo con los recuentos del Times.



Los guardias pueden ver el interior de estas celdas a través de una cámara dirigida a la ducha y otra por encima del inodoro o la cama, según las memorias de Paracha.



Con información de AFP / Notimex



