El Chichilo protagoniza una riña Redacción

Tenía derecho

No fueron pocos los que recriminaron que el exsecretario de Gobierno de Morelos, César Torres, hubiera cobrado liquidación. De ello algunos responsabilizaron a la síndica Miriam Perla Rubí Salazar Martínez. Al respecto, la servidora pública explicó que el nombramiento de Torres terminó a principios de septiembre del año pasado, pero días después se le contrató como auxiliar administrativo. En diciembre fue liquidado ya conforme a este segundo puesto.



11 mil pesos

La venta de carne subsidiada, que mucho reclamaron los carniceros de Río Grande, costó poco más de 11 mil pesos, según el director de Desarrollo Social, Pedro Juanes Conde. Dicen que el alcalde Julio César Ramírez no estuvo tan convencido al final de haber otorgado este apoyo en diciembre.



¿De quién?

Cuando se culmine la instalación de una tienda Aurrera en Loreto, entrarán debates entre los políticos locales de qué tanto mérito hicieron Lalo Flores, exalcalde o El Cepillo Figueroa para gestionar la llegada de la tienda. Mientras tanto, en Ojocaliente ansían la reapertura de la tienda de esta cadena, luego de que se redujera a cenizas durante un incendio.



¿Poquito tarde?

En la escuela de Restauración del Gobierno del Estado ya hubo un señalamiento respecto a que la entrada del director, Federico Carlos López Reveles, sería unos minutos después de la entrada de clases. Hay quienes atribuyen esta situación a que el funcionario también trabaja en el Instituto Tecnológico de Zacatecas.



