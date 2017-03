El City empata y se aleja de la cima AP

INGLATERRA/AP.- Las pocas esperanzas que el Manchester City cifraba para alcanzar al líder Chelsea en la Liga Premier se hicieron más remotas el miércoles al empatar sin goles en casa ante Stoke.Fue el primer partido en que el City no pudo anotar en el estadio Etihad bajo la batuta de Pep Guardiola esta temporada, lo que dejó al equipo 10 puntos detrás de Chelsea. Apenas quedan 11 fechas por disputar en la Premier.Al City le faltó intensidad e imaginación en ataque, más que nada porque Guardiola optó por darle descanso al mediocampista Raheem Sterling, quien atraviesa un gran momento. Apeló al volante español David Silva en el segundo tiempo.Stoke, dirigido por el ex técnico del City Mark Hughes, se plantó firme en su retaguardia. Los zagueros centrales Ryan Shawcross y Bruno Martins Indi asfixiaron al argentino Sergio Agüero, el referente goleador del City.La mejor oportunidad recayó sobre el español Silva a los 72 minutos, pero el español remató desviado tras un regate dentro del área.

