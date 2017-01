Megaprestaciones hunden al Colegio de Bachilleres Redacción

Herencia de plazas, prestaciones quintuplicadas, amiguismo y nepotismo; abusos sin fin del líder sindical y pagos estratosféricos por días no trabajados distinguen al Cobaez.



Por ejemplo, el aguinaldo real en el Colegio de Bachilleres es de cuatro meses y medio de su salario base, muy por encima de la prestación otorgada al resto del magisterio, que es de 90 días.



Para llegar a esa suma total ocultan prestaciones con nombre distinto, pues además del concepto de aguinaldo luego se otorgan, en el mes de diciembre y enero, pagos de días extraordinarios a través de diversas prestaciones como bono navideño, canasta navideña, bono de fin de año, ajuste de calendario y reemplazo de días de descanso obligatorio, entre otras.



Un caso más. Aunque el periodo educativo es de 180 días por año, en el Colegio de Bachilleres se pagan en realidad 606 días, debido a un aguinaldo de 135 días, cuatro meses y medio, que sumado a una enorme cantidad de días otorgados, por el día del maestro, de la madre, por posible enfermedad, por maternidad y paternidad, por celebraciones sindicales, fiestas patrias y días económicos, hacen que en el Cobaez se paguen tres días y medio por cada día laborado.



El Contrato Colectivo oculta un sinnúmero de prestaciones que se convierten en pago a los trabajadores. Por ejemplo, además del aguinaldo, se otorgan, en el mes de diciembre y enero, pagos de días extraordinarios, bono navideño, canasta navideña, bono de fin de año, ajuste de calendario y reemplazo de días de descanso obligatorio, entre otras.



Plazas por herencia

En el Cobaez, las plazas académicas y administrativas se pueden heredar aunque se disfraza el hecho en una cláusula en la que establecen que hay que ofrecer las plazas a los trabajadores del subsistema por riguroso escalafón y si nadie la quiere, pues entonces se hereda, que es lo que ocurre en realidad.

“Todo se amaña para que no haya más que el último paso, heredar la plaza”, dijeron a Imagen algunos maestros, escandalizados por la situación que priva en la institución.



Prestaciones dobles y Seguridad social quintuplicada

La antigüedad de los trabajadores se paga mensualmente y luego se hacen otros pagos de antigüedad, bajo los rubros de Estímulo de Servidor Público, bono de reconocimiento y bono por cumplir 10 años trabajando.



Estímulos a la productividad aparecen en diferentes cláusulas del Contrato Colectivo. Por ejemplo, existe un Estímulo al Desempeño Docente, otro a la Productividad y Eficiencia por 5 mil pesos; uno más, denominado a la Eficiencia en el Trabajo; otro, bautizado como Bono de Reconocimiento por 8 mil pesos y por si fuera poco se paga aparte un Estímulo por Puntualidad y Asistencia equivalente a 7.5 días.

El Contrato Colectivo del Cobaez es un documento lleno de trampas donde no sólo cuadruplica el aguinaldo usual en el magisterio sino que quintuplica la seguridad social.



Garantiza que se reciban algunas prestaciones multiplicadas desde cinco fuentes: una, por aquellas otorgadas por el IMSS; otra, derivada de prestaciones garantizadas por el Issstezac; una tercera, mediante el Fideicomiso de Previsión Social que tiene el Gobierno del Estado para todos sus trabajadores; una cuarta, por medio de un Seguro Institucional (único para trabajadores del Cobaez) y una quinta, establecidas en el propio contrato colectivo.



Así, prestaciones por enfermedad, embarazo, invalidez y defunción generan gastos multiplicados por cinco instancias públicas.



Algunas de las prestaciones sindicales se extienden a parientes de los sindicalizados. Por ejemplo, se pagan juguetes, útiles escolares, colegiaturas e inscripciones a los hijos de los trabajadores.

Los trabajadores reciben lentes y aparatos ortopédicos de todo tipo cada vez que los soliciten, sin límite alguno y la prestación se extiende “al cónyuge, hijos y ascendientes”.



Si todo esto no fuera suficiente, se pagan hasta un año y dos meses de salario íntegro en caso de fallecimiento. Esto último quintuplica lo que se obtiene por su seguridad social en el IMSS, en el Issstezac, en el convenio de Previsión Social y en un Seguro Institucional que paga el propio Cobaez.



supdacobaez

educación

prestaciones