El Cobaez, una carga para las pensiones y el Issstezac Karina Navarrete

El Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez) le debe al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) 200 millones de pesos, además de la deuda con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de 70 millones de pesos.



Esta situación, advirtió Tello, “pone en un predicamento al propio Issstezac y a las pensiones de todos los trabajadores del estado”.



Por ello, insistió en que se presentará un análisis actuarial, que en su momento se hará público, para determinar si el subsistema tiene viabilidad, “o si en algún momento le conviene más a Zacatecas, no a Alejandro Tello y a su gobierno, sino a Zacatecas el liquidar un subsistema y generarlo bajo otras condiciones, nunca afectando a los jóvenes y a la educación”.



Tello Cristerna aseveró que el Cobaez presenta una situación que es “insostenible” para las finanzas del estado, por lo que se encuentra “en la mejor disposición” de buscar soluciones en conjunto con los sindicatos.



Afirmó que los trabajadores sí obtendrán su pago, sin embargo “ya tenemos que darle una solución a un tema que le está pegando a Zacatecas, no a mi gobierno. Yo lo puedo heredar y tratar de salir en el momento, pero es un tema de estructura que se tienen que solucionar”.



El gobernador agregó que se buscará no afectar a los jóvenes y a los colegios en el caso de liquidar al subsistema; y que se buscarán nuevas condiciones laborales para las personas que ahí trabajan, pero con condiciones más viables.



“Los propios trabajadores del estado no tienen esas condiciones; el número de días de aguinaldo, ni las prestaciones; buscaremos hacerlas más accesibles a lo que el gobierno realmente puede afrontar”, dijo.



Cuestionado sobre si se liquidaría a trabajadores y luego se les reecontrataría, mencionó que “esa es una posibilidad, tengo que conocerla para ver qué alternativas me dan y yo ya en su momento la daré a conocer”.



Tello también dijo que desde el inicio de la administración encargó un análisis financiero del Cobaez. “ Lo haré público; insisto, no buscamos perjudicar algún joven, pero los trabajadores también tienen que entender que las condiciones que tenían en este momento ya no son sostenibles, lo que buscamos aquí son soluciones”, manifestó.



Puntualizó que aún no se ha determinado en qué momento el gobierno podría tomar la determinación de hacer una transición inmediata para no afectar a los jóvenes.



En tanto, Rafael Sánchez Andrade, director general del colegio, pidió conservar la calma y refirió que en una mesa de negociación estarán la Secretaría de Finanzas, la Secretaría General de Gobierno, el Supdacobaez y la Dirección General del Cobaez.



El diputado Osvaldo Ávila consideró que de ninguna la solución sería cerrar planteles y en su lugar propuso dejar de hacer obras “de relumbrón”. Comentó que la resolución del tema de déficit económico en el ámbito educativo es un tema de corresponsabilidad.



issstezac

alejandro tello cristerna

gobierno del estado