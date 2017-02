O'Brien, quien mide 1,93, llegó la semana pasada y ha pasado su tiempo caminando por las calles de la Ciudad de México, saludando gente y probando la comida.



Muchas gracias #JorgeRamos for the great discussion and lunch. I wish you would have talked me out of the hot sauce.



