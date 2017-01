El conmovedor mensaje de Ryan Gosling a Eva Mendes Excélsior

Aseguró que mientras él se encontraba bailando y cantando, Eva Mendes hizo la mayor parte del trabajo; cuidando a su hija primogénita, cargando en el vientre a su segundo hijo y enfrentando una dura batalla junto a su hermano, quien falleció a causa de cáncer. "No llegas aquí arriba sin el apoyo de mucha gente. No tengo tiempo para agradecérselo a todo el mundo, pero me gustaría agradecérselo adecuadamente a una persona, ya que, mientras yo estaba cantando, bailando, tocando el piano y teniendo una de las mejores experiencias de mi vida rodando, mi mujer estaba cuidando a nuestra hija, a la vez estaba embarazada de nuestro segundo bebé y trataba de ayudar a su hermano en su batalla contra el cáncer”, expresó.

Con el llanto contenido, Gosling ofreció un emotivo mensaje con el que le regresó a su esposa y madre de sus hijas, un poco del amor que le han entregado al honrarla frente a una multitud de asistentes a la entrega 74 de los Globos de Oro y ante miles de espectadores que sintonizaron la gala.



"Si ella no hubiera tomado el control de todo eso para que yo pudiera tener esta experiencia, seguramente hoy habría otra persona en mi lugar. Así que cariño, gracias. A mis hijas Amada y Esmeralda, las quiero. Y si pudiera me gustaría dedicarle esto a la memoria de su hermano Juan Carlos Mendes”.





