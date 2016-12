El ‘Cuau’ finaliza el convenio de colaboración con el Mando Único Excélsior

El alcalde de Cuernavaca anunció que asumirán la seguridad de la ciudad tras los desencuentros por la toma de instalaciones municipales; asegura que es por el bien de la ciudadanía.



Quiero informarle a la ciudadanía que como alcalde de Cuernavaca tengo la obligación y la firme convicción, de velar por la seguridad de todos y cada uno de los cuernavacenses, y por eso he tomado la decisión de dar por terminado de forma anticipada el convenio de asunción total en materia de coordinación en el Estado, de las funciones de la policía preventiva y transito municipal para la integración del Mando Único”, indicó.



El convenio fue suscrito el pasado 5 de febrero y la mañana de este lunes, mientras el alcalde ofrecía la conferencia de prensa notificaba al gobernador Graco Ramírez y al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, su decisión de salir del Mando Único instaurado en Morelos por el mandatario estatal.



Al respecto precisó: "Quiero decirles que en estos momentos se está dando formal notificación a las autoridades locales, así como a las federales de esta decisión con la finalidad de respetar las formalidades (…) que requiere para dar por concluido el convenio ya mencionado”.

La decisión de separarse del Mando Único se debe a que el pasado 15 de diciembre, cuando el Congreso tomó la decisión de separarlo del cargo, la Policía del Mando Único de Cuernavaca decidió no reconocerlo como alcalde y ocupó los tres principales edificios públicos de la ciudad, pero además se puso a las ordenes de la Síndico Denisse Arizmendi.



No obstante señaló que la petición principal es la petición que de forma cotidiana le hace la ciudadanía:

"Esta decisión obedece a la profunda y constante petición de los ciudadanos que todos los días escucho y de las cuales se desprende la inconformidad con la inseguridad pública que brinda en la ciudad. Parar darle tranquilidad a los ciudadanos de Cuernavaca se buscará implementar otras medidas de seguridad que fortalezcan la paz social”.

Cabe señalar que de acuerdo a sus abogados del ayuntamiento y los términos en los que fue suscrito el convenio, así como las leyes afines en la materia, el alcalde tiene todas las facultades para de manera personal dar fin a dicho acuerdo de voluntades entre el ayuntamiento y el Gobierno Estatal.



En la rueda de prensa no estuvieron presentes los miembros de su cabildo, es decir, ni los regidores, ni la síndico municipal lo acompañaron para realizar dicho anuncio y solamente estuvieron con el edil los miembros de su gabinete.



Por el momento, dijo que no hay designación alguna como secretario de Seguridad del Ayuntamiento, ya que primero esperarán a conocer cuál es la respuesta del gobernador de Morelos, en caso de que sea negativa han estudiado la posibilidad de irse a una controversia Constitucional.



