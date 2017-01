El Cuau pide a ciudadanos ‘no salir de sus casas’ por delincuencia Excélsior

Compartir: Liga Compartir: El alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo. (cuartoscuro) Cuauhtémoc Blanco Bravo, aseguró que mientras no opere la policía municipal bajo sus órdenes, no podrá mejorar la seguridad de la ciudad por lo que recomendó a los ciudadanos vigilar sus casas y no salir de ellas, ante el riesgo que hay en la ciudad.



El edil expresó: “hay que estar más abusados, la verdad es que hay que estar más abusados, no salir de sus casas hay que estar atentos, no descuidarlas porque la delincuencia en cualquier momento puede entrar”. El alcalde explicó que pidió al gobernador Graco Ramírez que le regrese el control de la policía, pero éste se ha negado. "El Mando Único realmente a la gente no le ha gustado (...), creo que la seguridad aquí en Cuernavaca no está bien”. Lamentó que los hechos de violencia que se han registrado en los últimos días provoquen la intranquilidad de la gente, pero señaló que por lo pronto los responsables de lo que ocurre en ese rubro es el gobernador Graco Ramírez y el Comisionado Estatal de Seguridad Pública Alberto Capella Ibarra.



Respecto a su situación jurídica por los tres procedimientos que inició el Congreso de Morelos en su contra, informó que todos son atendidos por sus abogados y que solicitó una audiencia con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para informarle lo que ocurre en Cuernavaca.



Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Morelos emitió un comunicado en el que establece que “al recibir la notificación sobre la suspensión provisional otorgada al presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, por parte de la justicia federal, la Comisión Instructora del Tribunal Superior de Justicia suspendió el desahogo del juicio político promovido en contra del citado alcalde”.



Carmen Verónica Cuevas López, magistrada presidenta de la Comisión Instructora, instancia encargada del desahogo de la segunda etapa del juicio político en el Tribunal Superior de Justicia, señaló que de acuerdo a los efectos de la suspensión, las cosas se mantienen en el estado en el que se encuentran”, añadió.



