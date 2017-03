El desempleo golpea a los más preparados Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



En el documento, elaborado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se establece que el año pasado cerró con un millón 911 mil 126 personas en la clasificación de “Población Desocupada”.



De este total, 896 mil 669 personas dijeron contar con estudios de nivel medio superior, equivalente a bachillerato o tecnológico; o nivel superior, de grado profesional, licenciatura o posgrado, 46.9 por ciento.



La encuesta establece que del total de personas sin trabajo formal, al término del año pasado, 683 mil 897 contaban con la secundaria completa, 35.7 por ciento; mientras que 242 mil 123, 12.6 por ciento, reportaron contar con la primaria completa.



La primaria incompleta fue reportada por 87 mil 679 encuestados desempleados, 4.5 por ciento; mientras que sólo 758 personas, 0.03 por ciento, no especificaron su nivel de instrucción escolar.



COMPORTAMIENTO DEL DESEMPLEO



En la encuesta de la STPS e Inegi se presenta una estadística detallada sobre el comportamiento histórico del desempleo en el país, en el que se establece que hace una década, al año de 2006, al cierre de la administración de Vicente Fox en la Presidencia, la población sin trabajo fue de un millón 638 mil 387 personas.



Para 2010, al cuarto año de gobierno de Felipe Calderón, la cifra de desempleo alcanzó el nivel más alto del informe, con un total de 2 millones 566 mil 784 personas; mientras que esa administración concluyó en 2012 con 2 millones 495 mil 728 encuestados en condición de desempleo.



De esta forma, entre el año 2010 y 2016, la cantidad de personas sin un trabajo formal descendió 25.5 por ciento, de acuerdo con las cifras de la ENOE, con cierre al último trimestre del año pasado.



Se detalla que, al corte del informe, la población era de 122 millones 746 mil 451 habitantes, de los cuales 90 millones 477 mil 120 contaban con 15 años o más.



La llamada Población Económicamente Activa (PEA) fue contabilizada en un total de 54 millones 34 mil 800 personas, 44 por ciento del total de población en el país.



La encuesta reveló que al cierre de 2016, del total de la PEA, un total de 52 millones 123 mil 674 personas dijeron contar con un trabajo, lo que equivale a 96.4 por ciento de la población en condiciones de laborar.



Mientras tanto, los desempleados registrados, el millón 911 mil 126, equivalen a 3.5 por ciento de la PEA, de acuerdo con los resultados de la ENOE.



DESOCUPADO



Los resultados de la encuesta realizada por la STPS e Inegi, en el capítulo de la población desocupada en el país al término de 2016, establecieron que 908 mil 524 personas, 47.5 por ciento, tenían una edad de entre 25 a 44 años, casi la misma cantidad a la población que cuenta con estudios.



Entre los 15 y los 24 años de edad, se encontraban sin empleo un total de 660 mil 631 personas, el 34.5 por ciento de la población en esta condición.



Al término de 2016, del total de personas en condición de desempleo, 313 mil 817, el 16.4 por ciento, estaban en el rango de los 45 a los 64 años; otras 26 mil 234, el 1.3 por ciento, reportaron ser mayores a los 65 años.



Del total de desempleados, un millón 706 mil 692, el 89.3 por ciento, se reconoció como personas con experiencia en su actividad laboral, mientras que el resto, 204 mil 434 encuestados aceptaron no tener la experiencia necesaria.



En el caso de las personas con experiencia que terminaron 2016 sin empleo, en 944 mil 684 casos explicaron que la causa fue porque se perdió o terminó el trabajo anterior.



Un total de 619 mil 590 personas se dijeron insatisfechas con su empleo anterior, como la causa de su condición de desempleo; mientras que en 85 mil 529 casos se perdió el negocio propio que proveía el empleo y 56 mil 889 personas dieron “otras” causas.



Los resultados de la ENOE establecen que 846 mil 741 personas tenían menos de un mes sin trabajo, lo que significa que recién lo habían perdido. Otras 668 mil 938 dijeron que llevaban de uno y hasta menos de tres meses sin laborar; 157 mil 412 explicaron que llevaban hasta medio año en condición de desempleo.



elpais@imagenzac.com.mx ​CIUDAD DE MÉXICO.- Al cierre del año 2016, 46.9 por ciento de la población desempleada en el país contaba con estudios de nivel medio superior y superior, de acuerdo con resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).En el documento, elaborado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se establece que el año pasado cerró con un millón 911 mil 126 personas en la clasificación de “Población Desocupada”.De este total, 896 mil 669 personas dijeron contar con estudios de nivel medio superior, equivalente a bachillerato o tecnológico; o nivel superior, de grado profesional, licenciatura o posgrado, 46.9 por ciento.La encuesta establece que del total de personas sin trabajo formal, al término del año pasado, 683 mil 897 contaban con la secundaria completa, 35.7 por ciento; mientras que 242 mil 123, 12.6 por ciento, reportaron contar con la primaria completa.La primaria incompleta fue reportada por 87 mil 679 encuestados desempleados, 4.5 por ciento; mientras que sólo 758 personas, 0.03 por ciento, no especificaron su nivel de instrucción escolar.En la encuesta de la STPS e Inegi se presenta una estadística detallada sobre el comportamiento histórico del desempleo en el país, en el que se establece que hace una década, al año de 2006, al cierre de la administración de Vicente Fox en la Presidencia, la población sin trabajo fue de un millón 638 mil 387 personas.Para 2010, al cuarto año de gobierno de Felipe Calderón, la cifra de desempleo alcanzó el nivel más alto del informe, con un total de 2 millones 566 mil 784 personas; mientras que esa administración concluyó en 2012 con 2 millones 495 mil 728 encuestados en condición de desempleo.De esta forma, entre el año 2010 y 2016, la cantidad de personas sin un trabajo formal descendió 25.5 por ciento, de acuerdo con las cifras de la ENOE, con cierre al último trimestre del año pasado.Se detalla que, al corte del informe, la población era de 122 millones 746 mil 451 habitantes, de los cuales 90 millones 477 mil 120 contaban con 15 años o más.La llamada Población Económicamente Activa (PEA) fue contabilizada en un total de 54 millones 34 mil 800 personas, 44 por ciento del total de población en el país.La encuesta reveló que al cierre de 2016, del total de la PEA, un total de 52 millones 123 mil 674 personas dijeron contar con un trabajo, lo que equivale a 96.4 por ciento de la población en condiciones de laborar.Mientras tanto, los desempleados registrados, el millón 911 mil 126, equivalen a 3.5 por ciento de la PEA, de acuerdo con los resultados de la ENOE.Los resultados de la encuesta realizada por la STPS e Inegi, en el capítulo de la población desocupada en el país al término de 2016, establecieron que 908 mil 524 personas, 47.5 por ciento, tenían una edad de entre 25 a 44 años, casi la misma cantidad a la población que cuenta con estudios.Entre los 15 y los 24 años de edad, se encontraban sin empleo un total de 660 mil 631 personas, el 34.5 por ciento de la población en esta condición.Al término de 2016, del total de personas en condición de desempleo, 313 mil 817, el 16.4 por ciento, estaban en el rango de los 45 a los 64 años; otras 26 mil 234, el 1.3 por ciento, reportaron ser mayores a los 65 años.Del total de desempleados, un millón 706 mil 692, el 89.3 por ciento, se reconoció como personas con experiencia en su actividad laboral, mientras que el resto, 204 mil 434 encuestados aceptaron no tener la experiencia necesaria.En el caso de las personas con experiencia que terminaron 2016 sin empleo, en 944 mil 684 casos explicaron que la causa fue porque se perdió o terminó el trabajo anterior.Un total de 619 mil 590 personas se dijeron insatisfechas con su empleo anterior, como la causa de su condición de desempleo; mientras que en 85 mil 529 casos se perdió el negocio propio que proveía el empleo y 56 mil 889 personas dieron “otras” causas.Los resultados de la ENOE establecen que 846 mil 741 personas tenían menos de un mes sin trabajo, lo que significa que recién lo habían perdido. Otras 668 mil 938 dijeron que llevaban de uno y hasta menos de tres meses sin laborar; 157 mil 412 explicaron que llevaban hasta medio año en condición de desempleo. Agregar a favoritos desempleo

preparación

universitarios

méxico