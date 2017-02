El día en que me quedé para siempre 

Había mucha luz en ese instante que sólo fue un instante. En aquel entonces no me llamaba amonite, sólo era un pulpo cubierto por una concha en forma de espiral muy parecida a los cuernos que tienen los corderos.



Enterrado bajo montones de lodo y piedra pasaron sesenta y cinco millones de años, así que fui convirtiéndome en roca.



La información que guardó mi caparazón, sirvió a los científicos conocer el lugar donde habitaron los dinosaurios: el clima, su alimento.



Por eso ahora, cuando me encuentran debajo de la tierra... o respirando el aire de los llanos, puedo escuchar (a veces desde un desierto) las olas que desaparecieron.



redaccion@imagenzac.com.mx Un meteorito acabó con el mundo que conocí debajo de las olas del mar sobre las playas de arena blanca. Yo lo viví al máximo, lo respiré hasta que me cansé.Había mucha luz en ese instante que sólo fue un instante. En aquel entonces no me llamaba amonite, sólo era un pulpo cubierto por una concha en forma de espiral muy parecida a los cuernos que tienen los corderos.Enterrado bajo montones de lodo y piedra pasaron sesenta y cinco millones de años, así que fui convirtiéndome en roca.La información que guardó mi caparazón, sirvió a los científicos conocer el lugar donde habitaron los dinosaurios: el clima, su alimento.Por eso ahora, cuando me encuentran debajo de la tierra... o respirando el aire de los llanos, puedo escuchar (a veces desde un desierto) las olas que desaparecieron. Agregar a favoritos cuento

divulgación científica

amonite

fósiles

niños