El dinero y los partidos J. Luis Medina Lizalde

El tema está en la cancha del Congreso de la Unión, debido a que los estados están impedidos para legislar por su cuenta al respecto en virtud de que la fórmula que sustenta la asignación de las prerrogativas partidarias está contenida en la fracción segunda inciso “a” del artículo 41 de la Constitución y los artículo 50 y 51 de la Ley General de Partidos políticos (y articulo 44 de la Constitución local).

Hasta ahora predomina el enfoque monetario del asunto y los más completos analistas del tema han encontrado modalidades interesantes de reducción del monto que debería ser destinado a los institutos políticos, adquiriendo notoriedad la que propone cancelar subsidio a partidos y órganos electorales en años sin elecciones que personalmente me parece formidable pero que tiene un defecto de óptica consistente en que atiende solamente el lado monetario del asunto sin reparar en que el daño del subsidio a los partidos más grave consiste en que el dinero nos puso en manos de una clase política inepta y permeada en alarmante grado por la corrupción.

Contra lo que pudiera suponerse, no fue idea de los partidos políticos el establecimiento de subsidios para los institutos políticos sino del propio gobierno, pues es muy sabido que Ernesto Zedillo lo coló en la reforma política que le tocó auspiciar en 1996- 1997, a pesar de la resistencia de franjas opositoras de izquierdas y derechas que vislumbraron desde un principio la descomposición que esto acarrearía, un repaso de las más importantes calamidades que desde entonces padece la vida pública mexicana.



Mercenerización incluida

Se inició la producción masiva de políticos sin causa a los que les da lo mismo un partido que otro.

Se cancela al aprendizaje práctico de la política derivado de campañas electorales al darle a los partidos dinero para que las compañas corran a cargo de contratados que redactan, imprimen, reparten y convencen a cambio de una paga.

Se consolida la compra del voto dentro de los usos y costumbres.

Disminuye drásticamente el contacto directo con la ciudadanía entronizándose el escenario mediático deformado por intereses mercantiles en juego.

Se introduce el incentivo perverso del control de las prerrogativas en la vida interna de cada partido, logrando que en su interior se consuman las energías y tiempo que debieran dedicarse a la lucha por ganar electorado.

Se aniquila el desarrollo ideológico de las bases partidarias al hacer del control de las prerrogativas el factor de triunfo interno.

Han transcurrido 20 años de subsidio a los partidos políticos y el saldo es de un daño a la moral público difícil de ponderar si advertimos que produjo generaciones de políticos que inventaron” los moches”,” las herramientas legislativas”, los “bonos de productividad” y demás formas de despacharse con la cuchara grande al mismo tiempo que producen escándalos semanales de corrupción.

Bien es sabido que” la bajada de recursos” se ha convertido en intrincada cadena de complicidades que consagran la moral mercenaria de la política a niveles jamás antes vistos.

El hecho político más significativo en muchas décadas es la movilización ciudadana contra el estado de cosas detonado por una agresión a la economía popular y venturosamente orientado a cuestionar no a la política sino a las prácticas políticas abominables, entre las cuales sobresale el cuestionamiento a los privilegios de la clase gobernante y al papel que el dinero juega en la perversión de la vida pública, pues cada vez es más fácil de constatar que con la compra de votos “gana un burro o gana una vaca”.



Lo que cuesta se valora

Cuando no hay elecciones ¿para qué dar dinero de los impuestos a los partidos políticos? Si un partido no puede pagar sus gastos normales en años no electorales con sus propias cuotas es que ni a partido llega por que sus miembros carecen de sentido de pertenencia.

Cuando una organización se sostiene en la contribución voluntaria de sus miembros, cuando el activista de una ideología partidaria no cobra por convencer, cuando los dirigentes no tienen más de que echar mano que de su autoridad moral estamos ante una autentica opción partidista.

Nos encontramos el jueves en El Recreo.



partidos políticos

opinión

zacatecas