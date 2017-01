El equipo va a dar muchas satisfacciones: Ricardo Rayas Yair Villalpando

Ricardo Rayas Sánchez, estratega de Mineros de Zacatecas, fue claro al mencionar que se encuentra tranquilo con el desempeño del equipo tanto en el Ascenso MX como en la Copa MX, pues a pesar de aún no ganar en casa dijo que la victoria tendrá que llegar tarde o temprano debido al accionar de sus jugadores sobre el terreno de juego.



“Esto va a ser cuestión de tiempo, en lo personal yo estoy tranquilo porque el equipo tiene una forma deportiva, porque el equipo no deja de correr y siempre tiene mucha intensidad, y cuando los equipos están en esa idea el resultado va a llegar (…) yo no tengo ni la menor duda que el equipo va a terminar de una manera extraordinaria el torneo, nos va a dar muchas satisfacciones””, aseguró el timonel originario de León, Guanajuato.



De igual forma pidió paciencia en el tema de los refuerzos toda vez que en el caso de José Martínez y José Magallón, vienen de una temporada en la que vieron poca actividad con sus respectivos equipos, situación similar que pidió para Víctor Lojero a quien señaló como un referente goleador del liga.



Rayas Sánchez agregó que algo de lo más positivo de este último juego ante Puebla en la Copa MX, ha sido la oportunidad que tienen los jóvenes de iniciar en el cuadro titular, “a los chicos que se les dio la posibilidad de participar lo hicieron muy bien, tuvimos el debut de Saúl Acosta, un chico que ya tiene una trayectoria en Segunda División, que es zacatecano, y que es uno de los objetivos también del club”, concluyó.



