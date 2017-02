El escudo de armas de Juan Manuel Olivan Rebolledo Salvador Lira

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Escudo de armas de Juan Manuel Olivan Rebolledo. (Cortesía)



También fue gobernador y primer capitán de la provincia de Texas, así como oidor de la Reales Audiencias de México y Guadalajara. En las exequias a Luis I en el palacio virreinal y en la catedral metropolitana –descripción literaria por José de Villerías (1725)– asiste ostentando varios títulos, en particular el de Auditor General de Guerra.



Dos de los impresos más importantes del Zacatecas virreinal son dedicados a tal figura y linaje: la Descripcion breve de la muy noble, y leal ciudad de Zacatecas… (1732) de José Rivera de Bernárdez y el Sermon fvnebre, que en las sumptuosas exequias… (1729) honras fúnebres en Zacatecas a doña María Rosalía Dozal Hijar de la Madriz, esposa del conde de San Mateo Fernando de la Campa y Cos y suegra de Juan Manuel Olivan Rebolledo.



Su escudo de armas aparece en la primera hoja de estos documentos –impresos por José Bernardo de Hogal–, además sirvió de coronas y adornos por emblemas del túmulo.



Un escudo de armas, dentro de la disciplina de la Heráldica, es la disposición de símbolos que explican tradiciones familiares, morales, militares y culturales.



Es, en perspectiva, la representación de un sistema de valores por parte de una genealogía, ostentada por el primogénito varón al frente del grupo. Por lo general es presentada en momentos políticos y rituales de gran preminencia.



En el caso de los documentos citados, el escudo de armas de Juan Manuel Olivan Rebolledo no sólo fue objeto de presencia leal, sino que fue utilizado como símbolo de representación, mediante emblemas.



No debe olvidarse que emblema y heraldo tienen un pasado visual, medieval y simbólico común.

El de Juan Manuel Olivan Rebolledo tiene en su centro, de figuras interiores, referencias genealógicas de la casa de las Montañas de Burgos y las barras verticales que definen la línea de Aragón, lugares de donde provienen los Olivan.



A su izquierda, la lechuza –que en su dimensión grecolatina refiere a la diosa Atenas– con una estrella y sobre una rama de oliva; junto a una rosa-azucena que alberga a un cordero.



Alrededor se observan timbres y ornamentos de armerías. Por cimera, lo que pareciera ser un águila, si no fuera por los llamas crecientes a su vuelo.



Se trata sin duda de un Fénix, el pájaro de Arabia que muere por su fuego y luciente renace. Así lo comprueba el mote del escudo: VIVIT.POST.FVNERA.VIRTUS. Significa: La virtud vive después de la muerte. *Escritor e investigador



capital@imagenzac.com.mx Juan Manuel Olivan Rebolledo fue una figura política y cultural de gran presencia en la Nueva España en la primera mitad del siglo 18. De sus méritos militares, resalta su accionar al mando de la guerra contra los franceses sobre el Misisipi, fijando límites entre la Nueva Francia y la Nueva España.También fue gobernador y primer capitán de la provincia de Texas, así como oidor de la Reales Audiencias de México y Guadalajara. En las exequias a Luis I en el palacio virreinal y en la catedral metropolitana –descripción literaria por José de Villerías (1725)– asiste ostentando varios títulos, en particular el de Auditor General de Guerra.Dos de los impresos más importantes del Zacatecas virreinal son dedicados a tal figura y linaje: la Descripcion breve de la muy noble, y leal ciudad de Zacatecas… (1732) de José Rivera de Bernárdez y el Sermon fvnebre, que en las sumptuosas exequias… (1729) honras fúnebres en Zacatecas a doña María Rosalía Dozal Hijar de la Madriz, esposa del conde de San Mateo Fernando de la Campa y Cos y suegra de Juan Manuel Olivan Rebolledo.Su escudo de armas aparece en la primera hoja de estos documentos –impresos por José Bernardo de Hogal–, además sirvió de coronas y adornos por emblemas del túmulo.Un escudo de armas, dentro de la disciplina de la Heráldica, es la disposición de símbolos que explican tradiciones familiares, morales, militares y culturales.Es, en perspectiva, la representación de un sistema de valores por parte de una genealogía, ostentada por el primogénito varón al frente del grupo. Por lo general es presentada en momentos políticos y rituales de gran preminencia.En el caso de los documentos citados, el escudo de armas de Juan Manuel Olivan Rebolledo no sólo fue objeto de presencia leal, sino que fue utilizado como símbolo de representación, mediante emblemas.No debe olvidarse que emblema y heraldo tienen un pasado visual, medieval y simbólico común.El de Juan Manuel Olivan Rebolledo tiene en su centro, de figuras interiores, referencias genealógicas de la casa de las Montañas de Burgos y las barras verticales que definen la línea de Aragón, lugares de donde provienen los Olivan.A su izquierda, la lechuza –que en su dimensión grecolatina refiere a la diosa Atenas– con una estrella y sobre una rama de oliva; junto a una rosa-azucena que alberga a un cordero.Alrededor se observan timbres y ornamentos de armerías. Por cimera, lo que pareciera ser un águila, si no fuera por los llamas crecientes a su vuelo.Se trata sin duda de un Fénix, el pájaro de Arabia que muere por su fuego y luciente renace. Así lo comprueba el mote del escudo: VIVIT.POST.FVNERA.VIRTUS. Significa: La virtud vive después de la muerte. Agregar a favoritos escudo de armas

historia

época virreinal

análisis

literatura