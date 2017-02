El español no es una lengua “extranjera” Redacción

El español suele estudiarse en Estados Unidos como lengua extranjera. Pero, esto no es cierto. Los nombres de muchos estados y ciudades estadounidenses proceden del español, herencia de los hispanohablantes que habitaron esas zonas; muchas palabras en inglés tiene origen español, sin que los propios hablantes sean conscientes; y además, según un informe de 2013 del Pew Research Center, el español es la segunda lengua más hablada en el país, ya que, tanto para inmigrantes como para muchos nacidos en Estados Unidos, es su lengua nativa.



Muchos estadounidenses hablan español. En 2012, casi 40 millones de personas en Estados Unidos hablaban español en casa, según el U.S. Census. Eso supone el trece por ciento de los residentes del país mayores de 5 años. Muchos de los estados, ciudades y calles tienen nombres en español Nevada, Colorado, Los Ángeles, Florida, Montana, San Antonio, California y Sacramento son palabras o nombres en español. Y la lista continúa. Además, en lo que hoy es Estados Unidos se hablaba español antes que inglés. Los españoles pusieron los pies por primera vez en lo que luego sería Estados Unidos en el siglo XVI y fundaron una colonia en San Agustín, Florida, en 1565, mucho antes de que los ingleses se establecieran en Jamestown. En cualquier caso, todas las lenguas europeas son más extranjeras para Norteamérica que el karuk, el cherokee, el natchez o las otras tantas lenguas de los pueblos indígenas del continente.



Otra evidencia es porque Estados Unidos tiene más hablantes de español que la propia España. En 2015, Estados Unidos se convirtió en el segundo país con más población hispanohablante del mundo, por detrás de México.



Además, Estados Unidos no tiene lengua oficial. El inglés no es la lengua oficial de Estados Unidos.

Aunque varios estados de la nación han adoptado una legislación que establece el inglés como su lengua oficial, dicha legislación no ha sido adoptada a nivel federal.



El español se está convirtiendo en la segunda lengua más importante en la política. La mayoría de candidatos políticos reconoce el hecho de que muchos de los ciudadanos de su país hablan español, por lo que cada vez más políticos emiten anuncios en español en un esfuerzo por conectar con los votantes.



Un último tema, pero no el de menor importancia, es que la cadena de televisión en español Univisión supera habitualmente a los canales de lengua inglesa, especialmente a nivel local. Los canales de Univisión de Los Ángeles, Nueva York, Houston y Sacramento cerraron el período de mayo de 2016 con los telediarios locales de la mañana y la noche más vistos por adultos de entre 18 y 49 años, independientemente de su idioma.



