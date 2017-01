El Estado ha pagado a trabajadores del Cobaez en tiempo y forma: Miranda Redacción

Compartir: Liga Compartir: En este tenor, "a la fecha no se tienen adeudos pendientes con sus profesores y administrativos”, informó el secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro. Detalló que durante diciembre de 2016, la Secretaría de Finanzas (Sefin) cumplió con el pago de los 40 días de aguinaldo de los profesores del Cobaez, mientras que los primeros días de enero de este año se cubrieron adeudos pendientes por bonos que reciben de puntualidad y asistencia.



No obstante, los trabajadores de ese subsistema educativo tienen pendiente de recibir el pago de un bono de 50 días de aguinaldo, mismo que proviene exclusivamente de recurso federal.



Jorge Miranda aseguró que el Sindicato Único de Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres (Supdacobaez) sabe que el adeudo es un tema de la Federación.



Por tal motivo, se le solicitó al Sindicato esperar de dos a tres días más para poder recibir el pago, ya que no hay suficiencia de recursos; sin embargo, no hubo respuesta favorable.



Miranda Castro lamentó la falta de sensibilidad de los sindicalizados, quienes decidieron iniciar un paro indefinido de labores, con el cual afectan a miles de estudiantes y además, tomar las oficinas de la Sefin en detrimento de los trabajadores y la recaudación estatal.



El secretario de Finanzas refirió que ante dicha situación es momento de poner sobre la mesa la viabilidad financiera del Cobaez, a través de privilegiar el diálogo y no suspender clases, porque de lo contrario se hace patente que al Sindicato no le interesa la educación, sino únicamente cobrar bonos que, a decir de Miranda, se han otorgado sin sustento presupuestal.



Enfatizó que la administración estatal se rige con el Presupuesto de Egreso del Estado, aprobado por la Legislatura de Zacatecas, y los compromisos asumidos con el Cobaez en éste se han cubierto al 100 por ciento.



Miranda Castro refirió que 70% de las familias zacatecanas en diciembre pasado recibieron un aguinaldo de 15 días, mientras que los maestros del Cobaez 40 días, y están por recibir 50 días más; sin embargo -insistió-, se les ha pedido su sensibilidad para esperar dos o tres días más para que llegue el recurso federal, sin que haya respuesta favorable.



El funcionario finalmente se pronunció por revisar la situación del Cobaez de acuerdo a la nueva realidad del país y de Zacatecas; es decir, creyó que se deberán tomar las decisiones que más convengan al estado.



Se van a paro, 30 de 40 planteles

Por su parte, el director general del Cobaez, Rafael Sánchez Andrade, informó que hasta las nueve horas de este lunes, había 30 de 40 planteles en paro; en tres se trabaja bajo protesta y en siete se labora de manera habitual.



El funcionario aseguró que en todo momento se ha privilegiado el diálogo y, por ende, se solicitó al sindicato esperar hasta el día viernes de esta semana para recibir el pago.



En tanto, Sánchez Andrade detalló que el pasado viernes 13 se pagaron los conceptos relativos a la quincena, días económicos no disfrutados y el estímulo por puntualidad y asistencia, por una cantidad cercana a los 18 millones de pesos, de los cuales 7 millones 900 mil pesos fueron aportados por el Estado, a través de la Secretaría de Finanzas; 3.2 millones se recibieron de la Federación, correspondiente a los gastos de operación de noviembre y diciembre, más 7 millones de pesos destinados a pagar el IMSS e Infonavit.



El director general refirió que, de acuerdo a una propuesta de calendario remitida a la Secretaría de Finanzas desde el mes de diciembre, esta aportó 7.9 millones de pesos para el pago de la primera quincena del año, sin cubrir por completo los 35 millones de pesos que servirían para solventar los pagos correspondientes al mes de enero.



Aclaró que no se pagó la segunda parte del aguinaldo debido a que se requieren 32 millones de pesos, derivado de que la Federación hasta el momento no ha depositado la aportación del mes de enero por una cantidad de 33 millones de pesos.



No obstante, la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) informó que ya programó el recurso y se está a la espera de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) lo disperse a más tardar el próximo viernes, puntualizó.



El subsecretario de Egresos, Jorge Escobedo Armengol, argumentó que la Secretaría de Finanzas no contaba con suficiencia presupuestal para poder solventar las necesidades del Colegio; empero, desde la Administración Estatal siempre se ha mostrado voluntad y compromiso de ayudar.



