El Facebook, arma de dos filos Isabel Orendain

Cuando el Facebook lo usamos para enseñar cosas personales, mostramos lo mejor de nosotros, nuestros mejores momentos, las mejores fotos.



Es muy común entre los jóvenes que cuando les quieren presentar en una cita a alguien, antes de verla y quererla conocer la buscan por el Facebook y o se desilusionan porque no les gusta ni la persona, ni su ambiente; o se emocionan porque muestran su mejor cara, la más alegre, la más divertida, la más guapa.



Pueden perder una súper oportunidad de conocer a alguien que valga la pena, o pueden decepcionarse pues cuando se conocen no era ni tan guapa, ni tan divertida, ni tan feliz, en realidad era una persona normal.



También mostramos que en una reunión nos la pasamos increíble y seguramente sólo fue en el momento de la foto y la gente que lo ve se lleva una opinión totalmente irreal y esto muchas veces puede causar envidias o tristezas la mayoría de las veces infundadas.



Me ha pasado que gente se deja de hablar con un buen amigo porque no la invitaron a una reunión o fiesta que no tenía ni porqué enterarse, pero alguien cometió la indiscreción y la subió a Facebook.



El Facebook y toda esta tecnología nos ha llegado de repente, no hay reglas éticas ni sociales ni morales para saber cómo usarlo, todavía estamos en pañales ; el Facebook es nocivo porque puede causar malinterpretaciones, bullying, envidias y muchas veces hasta suicidios, porque los personas inmaduras casi siempre los niños o jóvenes se comparan con sus amigos y ven que todo es felicidad, alegría, todos son viajes, riqueza y ellos ven que su vida no es así se comparan y se suicidan.



La parte buena del Facebook es que casi en el momento nos enteramos de una noticia, o podemos disfrutar de un concierto, de un lugar, de un paisaje sin estar allí, podemos también contactar con antiguos amigos o personas que nos interesa volver a saber de ellas; podemos enterarnos de nuevos descubrimientos, saber más de lo que nos interesa etc, etc.



Hay que reflexionar y enseñarle a nuestros hijos todas estas cosas y también hacerlos responsables de lo que ponen y de lo que ven, ponerles límites de tiempo y no permitir que abran cuentas hasta que sean más mayores y tengan la capacidad de discernir lo bueno de lo malo.



