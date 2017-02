El futuro de México depende de nuestra firmeza y unidad: Peña Nieto Excélsior

Manifestó que, es por eso, que las determinaciones que se asumen para decidir sobre el futuro de México, serán el resultado de la claridad, firmeza y unidad con las que se desarrollen. "De la claridad, y firmeza con la que actuemos y de la unidad que preservemos, dependerá el bienestar de México”, puntualizó.



"México exige unidad, no en torno a una persona o un gobierno, sino en torno a los valores de la Constitución, los valores de nuestra ley fundamental; soberanía, libertad y justicia, democracia e igualdad”, manifestó.

Peña Nieto convocó a seguir trabajando juntos para que México consolide su presencia en el concierto de las naciones, “no perdamos impulso buscando soluciones falsas o simplistas”.



Asimismo, subrayó que, en la vida de las naciones no hay caminos fáciles ni cortos, “sólo hay logros duraderos cuando hay empeño”.



El Presidente acudió a la ceremonia conmemorativa del 100 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917.



