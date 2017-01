El gimnasio te hará más feliz, te contamos cómo Redacción

• Tras un día te notarás mucho mejor, mucho más dura y más feliz.

Es normal, has trabajado bien y el hecho de que tengas algo de agujetas hace que tus carnes estén más prietas y así las percibas. Además el sentimiento de deber cumplido te hace feliz.



• Tras dos semanas, empiezas a notar algún cambio subjetivo, como que estás algo más dura, pero esta vez no por las agujetas, sino de verdad y que la ropa entra diferente.

Por otro lado, empiezas a notar que el ejercicio te afecta por dentro, te pone de buen humor y empiezas a necesitarlo para sentirte bien.



• Al mes, los cambios son ya claramente visibles para ti delante del espejo, y el resto de la gente empieza a verte diferente, empiezas a tener un cuerpo atlético y ligero, sin embargo quieres más.

Empiezas a sentirte mucho más ligera. Cuando ves un tramo de escaleras, te apetece más subirlas corriendo que andando, para mí, esa es la prueba definitiva de que estás en forma.



• Pasados los dos meses, tu aspecto ha cambiado notablemente, has perdido peso y has ganado mucho firmeza, en biquini eres otra. Anímicamente hablando, ya ni te acuerdas de cómo te sentías antes, pero tienes muy claro que no quieres volver, estás encantada de haber superado este proceso y te das cuenta de que no era tan difícil como creías. “Si lo llego a saber lo hubiera hecho antes” o “no sé por qué he tardado tanto en empezar” son frases que te acompañarán un tiempo.



Es en ese momento, pasados esos dos meses cuando realmente has notado el cambio de verdad, el cambio que te empuja a seguir mejorando y no te permite abandonarte. Entonces, para mí, es cuando podemos decir que se notan los cambios.



