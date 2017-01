El gobierno no hace lo suficiente Luis Enrique Mercado

Es verdad que para este año, las finanzas públicas mejoran un poco respecto al pasado, pero no lo suficiente.



El recorte que se hizo al gasto público es muy pequeño para lo que se necesita.



Una disminución de 239,700 millones de pesos, 70,000 millones menos que el presupuesto aprobado para 2016 logra apenas una pequeña mejora.



Los números así lo indican.



El superávit primario logrado con esa pellizcada al gasto será apenas el equivalente al 0.4% de Producto Interno Bruto, que no alcanza para enfrentar el pago de los intereses de la deuda, que ascenderá al 2.8% del PIB.



En cristiano, esto significa que el ahorro en gasto es insuficiente para pagar los intereses de la deuda, lo que sin duda llevará a que el endeudamiento siga creciendo y que este año México tenga que pedir prestado algo así como el 2.4% del PIB.



Por principio de cuentas habrá que decir que el endeudamiento no se detiene y que si las acciones de Estados Unidos nos exigen hacer algún sacrificio tributario, simplemente no hay otro margen de maniobra que no sea la deuda.



Si Estados Unidos toma alguna medida tributaria con las empresas México deberá reaccionar y eso podría significar menores ingresos por esa vía, con lo cual desaparecería el pequeño superávit primario.

El secretario de Hacienda José Antonio Meade agarró el paquete económico ya hecho. Lo hizo Luis Videgaray, quien tuvo que salir por su Trumgate.



Meade no tuvo más remedio que decir que el ajuste al gasto era suficiente y positivo. Positivo sí, pero es claro que suficiente no.



Como ha sucedido con demasiada frecuencia en este sexenio, Banco de México tendrá que entrar al rescate.



Lo más seguro es que el Instituto Central tenga que elevar más las tasas de interés para frenar el consumo y con ello defender los equilibrios básicos.



Sin embargo, mayores tasas de interés significarán menor crecimiento.



Es decir, la tibieza de Hacienda para hacer un mayor recorte al gasto público nos pone en el peor de los mundos: finanzas públicas débiles y sin margen de maniobra, aumento de la deuda y menor crecimiento.

Si Hacienda hubiera sido tan celosa y tan cuidadosa de lo que se debe hacer en las finanzas públicas, como lo fue con el precio de la gasolina, hoy tendríamos un mejor panorama.



Pero es evidente que el gobierno es riguroso con lo que deben hacer los ciudadanos y muy complaciente cuando se trata de que él haga lo que se necesita.



Hay que reconocer que el manejo de las finanzas público no ha sido tan responsable como el Gobierno dice, porque es irresponsable no hacer lo que se necesita para evitar el crecimiento de la deuda y para tener márgenes de maniobra suficientes para enfrentar un entorno internacional muy adverso.

Es posible, por lo mismo, que en este mismo año se necesite un recorte adicional al gasto, porque será imposible que Banxico lleve las tasas mucho más arriba.



Hasta el próximo lunes y no deje de ver mi página de FB, PERSPECTIVASdeLuisEnriqueMercado.





