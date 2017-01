El gobierno no tiene deudas con los profesores del Cobaez: Miranda Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Espresó que “durante el pasado mes de diciembre la administración estatal cubrió en tiempo y forma los pagos de aguinaldo y otras prestaciones de los trabajadores del Cobaez, por lo que a la fecha no tiene adeudos pendientes con sus profesores y administrativos”.



Asimismo manifestó que “los trabajadores de ese subsistema educativo tienen pendiente de recibir el pago de un bono de 50 días de aguinaldo, mismo que proviene exclusivamente de recurso federal”.



Ademas Miranda Castro, lamentó la falta de sensibilidad de los sindicalizados, quienes decidieron iniciar un paro indefinido de labores, con el cual afectan a miles de estudiantes y además, tomar las oficinas de la Sefin en detrimento de los trabajadores y la recaudación estatal.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- El titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Jorge Miranda Castro, aseguró que el gobierno estatal no tiene adeudos con los trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez), y que quien no le ha otorgado los recursos solicitados es la federación.Espresó que “durante el pasado mes de diciembre la administración estatal cubrió en tiempo y forma los pagos de aguinaldo y otras prestaciones de los trabajadores del Cobaez, por lo que a la fecha no tiene adeudos pendientes con sus profesores y administrativos”.Asimismo manifestó que “los trabajadores de ese subsistema educativo tienen pendiente de recibir el pago de un bono de 50 días de aguinaldo, mismo que proviene exclusivamente de recurso federal”.Ademas Miranda Castro, lamentó la falta de sensibilidad de los sindicalizados, quienes decidieron iniciar un paro indefinido de labores, con el cual afectan a miles de estudiantes y además, tomar las oficinas de la Sefin en detrimento de los trabajadores y la recaudación estatal. Agregar a favoritos jorge miranda castro

sefin

gobierno estatal

gobierno federal