El gran comercial por el que Edeka tuvo que disculparse

Después de ver la más reciente creación de Edeka, la tienda alemana de supermercados, seguro entrarás en la controversia; lo que también apostamos es a que terminarás conmovido



Conmovedor por el mensaje, la realización, y la idealización de un mundo de obesos, a las personas con sobrepeso no les pareció agradable, pues de inmediato se manifestaron en contra, por la satírica manera en la que los retratan.







La empresa alemana de supermercados recrea la historia en Eatkarus, un pueblo ficticio donde todos sus habitantes tienen un exagerado sobrepeso, incluyendo las mascotas.



En este ámbito, en donde la gente no para de comer así sea en sus escritorios, el protagonista, un niño, como todos, semiesférico, sueña con volar.



Lo intenta con todo tipo de artilugios.



Pero nada.



Hasta que, siguiendo al pájaro que le metió en la cabeza eso de elevarse por los aires, descubre el secreto para ser tan ligeros, su alimentación.



Regresa a casa y decide cambiar la cotidiana dieta por una de alimentos frescos, justo los que vende la empresa creadora del corte comercial.



El efecto es demoledor.



Sin embargo, ante las quejas de las personas con sobrepeso, la empresa tuvo que disculparse, argumentando que el objetivo del comercial, es, como dice su nombre, "Come como la persona que quieres ser", y que la recreación fue intencionalmente exagerada.



Este video de Edeka, que rebasa los tres millones de views, es parte de la campaña que la compañía ha emprendido al abordar temas socialmente sensibles.



¿Qué opinas?



