El impuesto a gasolinas ya disminuyó: Meade Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El secretario de Hacienda aseguró que el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios aplicado a gasolinas disminuyó en 2017 respecto a su nivel de 2016 con cargo al gobierno federal



Advirtió que una disminución mayor del IEPS gasolinero para mantener los precios en niveles de 2016 no es posible porque tendría un costo de más de 200 mil millones de pesos para las finanzas públicas, que habría que compensar con más deuda o mayores impuestos o un recorte adicional al gasto.



En entrevista radiofónica, explicó que el precio de las gasolinas tiene cuatro componentes, que son: costos del petróleo, costos de la logística, margen e impuestos, de los cuales, en los tres primeros hubo incrementos y en el cuarto una disminución.

De esos componentes el único que bajó es el del impuesto, en donde se hizo un esfuerzo por acomodar parte del incremento contra una reducción en el impuesto, pero haber ido más lejos ya implicaba un reto de finanzas públicas que tenía que haberse expresado o en más deuda o en más impuestos o en más recorte”.

Sostuvo que el estado actual de las finanzas públicas no permite mantener los precios de las gasolinas artificialmente bajos, como se hizo en la administración anterior, hasta el grado de generar subsidios que alcanzaron niveles equivalentes a siete puntos del Producto Interno Bruto.



Explicó que esos recursos equivalentes a siete puntos del PIB podrían haberse reflejado en menor deuda o en mayor inversión, de ahí la importancia de que los precios del petróleo ya no se mantengan artificialmente bajos y en lo sucesivo reflejen todos sus costos.



A manera de contexto, expuso que cuando se tomó la decisión de subsidiar las gasolinas se tenía capacidad de generar ingresos excedentes muy importantes porque la diferencia entre el precio del petróleo observado y el precio del presupuesto llegó a ser hasta 35 dólares sobre una plataforma mayor. Mayor precio en mayor plataforma debió haberse traducido en mayor capacidad de ahorro pero esa capacidad de ahorro se utilizó más bien para mantener artificialmente bajo el precio. Hoy no tenemos esa capacidad de generar excedentes y por lo tanto no tenemos más alternativa que reflejar el costo en el precio o deteriorar nuestras finanzas públicas o cobrar más impuestos”.



De esa manera, el responsable de las finanzas públicas del país prácticamente descartó la posibilidad de reducir más el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios aplicado a gasolinas, como demandó ayer la Confederación Patronal de la República Mexicana.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- El impuesto aplicado a gasolinas disminuyó en 2017 respecto a su nivel de 2016 con cargo al gobierno federal, el cual absorbió parte del incremento real al precio de los combustibles, explicó el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña.Advirtió que una disminución mayor del IEPS gasolinero para mantener los precios en niveles de 2016 no es posible porque tendría un costo de más de 200 mil millones de pesos para las finanzas públicas, que habría que compensar con más deuda o mayores impuestos o un recorte adicional al gasto.En entrevista radiofónica, explicó que el precio de las gasolinas tiene cuatro componentes, que son: costos del petróleo, costos de la logística, margen e impuestos, de los cuales, en los tres primeros hubo incrementos y en el cuarto una disminución.Sostuvo que el estado actual de las finanzas públicas no permite mantener los precios de las gasolinas artificialmente bajos, como se hizo en la administración anterior, hasta el grado de generar subsidios que alcanzaron niveles equivalentes a siete puntos del Producto Interno Bruto.Explicó que esos recursos equivalentes a siete puntos del PIB podrían haberse reflejado en menor deuda o en mayor inversión, de ahí la importancia de que los precios del petróleo ya no se mantengan artificialmente bajos y en lo sucesivo reflejen todos sus costos.A manera de contexto, expuso que cuando se tomó la decisión de subsidiar las gasolinas se tenía capacidad de generar ingresos excedentes muy importantes porque la diferencia entre el precio del petróleo observado y el precio del presupuesto llegó a ser hasta 35 dólares sobre una plataforma mayor. Agregar a favoritos josé antonio meade kuribreña

shcp

gasolinazo 2017

impuestos