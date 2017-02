El impuesto ecológico hace falta para Fresnillo: Tello Marcela Espino

Consideró que el recurso económico será necesario para enfrentar retos en educación, salud y seguridad, principalmente en municipios como Fresnillo.



“Son recursos que con ellos queremos ayudar a Pepe a que cumpla sus compromisos, en boulevares, clínicas, espacios deportivos que hacen falta para Fresnillo”, expresó.



Un grupo de mineros se dio cita en el Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo en donde se encontraba el gobernador, para manifestarse ante la implementación del impuesto que afirman perjudica las utilidades que reciben.



Al llegar al instituto, el primer mandatario de la entidad se acercó a los manifestantes y les expresó que el tema se resolverá en tribunales, ante el proceso de amparo al que recurrieron las empresas mineras.



Sin embargo, los inconformes gritaron consignas y cuestionaron al gobernador, quien después de enfrentar el tema, determinó dar continuidad a la agenda con la realización de la entrega de becas para jóvenes que se programó.



Ante la situación, los mineros ingresaron y con gritos buscaron que se suspendiera el evento, en el momento, el alcalde José Haro bajó del escenario y se entrevistó vía telefónica con Carlos Pavón, líder del sindicato El Frente que apoya las manifestaciones.



Tras dialogar con el representante del gremio y con algunos de los mineros presentes, los manifestantes se retiraron tranquilamente del recinto, para lo cuál, ya habían llegado elementos de la Policía Estatal Preventiva a resguardar el inmueble.



Por el momento, no se presentaron enfrentamientos ni agresiones en el sitio. Las autoridades tardaron unos 10 minutos en realizar la entrega simbólica y se retiraron a una reunión dentro del tecnológico.



En entrevista, Tello Cristerna refirió que se trata de una manifestación legítima y demostró a los mineros su disposición para dialogar con respecto a sus inquietudes.



Consideró que hay malinformación y es necesario socializar el tema, además de que se busca que haya justicia en el cobro a las mineras de una mínima cantidad de recursos de la riqueza que extraen del subsuelo.



Dijo que del informe que recibió hasta este 10 de febrero, se han recaudado unos 9 millones de pesos por este concepto y pese a que algunas empresas se ampararon, otras ya pagaron, pero también emprendieron un trámite legal.



El gobernador del estado dijo que realizará mesas de diálogo con representantes de cada empresa minera, este martes iniciará con Grupo Frisco, en tanto que con Grupo Bal, al cuál pertenecen las compañías de Fresnillo plc.



Expresó que el 28% del Producto Interno Bruto de la entidad, corresponde a la minería y mal haría en promover el cierre de empresas o bien, evitar esta actividad económica.



Tello Cristerna afirmó que Zacatecas da un precedente al resto de los estados con el cobro de dicho impuesto, por lo que hay malestar en los sectores.



