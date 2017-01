'El impuesto ecológico no lo pagarán los mineros': Lupita Flores Redacción

Dicho punto de acuerdo hace un llamado al ejecutivo zacatecano, para terminar con la desinformación y las afirmaciones equivocadas, llamando a un acto de responsabilidad ecológica como: Impuesto Minero.



Al respecto la diputada fresnillense afirmó que el tema se puso a consideración de la comisión permanente ya que “se ha mal informando a los trabajadores de esta noble industria; nuestros queridos mineros, orgullo de nuestro mineral, haciéndoles creer que se atenta en sus derechos laborales fundamentales, llegando incluso a intimidarlos, con una idea equivocada de lo que es y cómo debe aplicarse.”



La diputada Lupita Flores explicó que si alguien afirma que los trabajadores pagaran dichas contribuciones ecológicas está en un error y está desinformando sin fundamento, teniendo la irresponsabilidad de sembrar incertidumbre en la industria y en los trabajadores.



La diputada agregó: “Llevar adelante este impuesto de responsabilidad Ecológica, es un acto de justicia para zacatecas, y debemos tener la certeza de que no se verán afectados los empleos y logros laborales de nuestra gente.”



Para finalizar la legisladora Lupita Flores afirmó: “Quiero dejar claro que cualquier empresa que bajo esta justificación afecte derechos, garantías y beneficios de los trabajadores, en específico de los mineros, estaremos vigilantes para que se les apliquen las penas que corresponden y salvaguarden los derechos de los trabajadores que están por encima de todo.”



