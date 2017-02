El impuesto Ecológico será positivo: Otilio Karla Padilla

Así lo manifestó el Secretario de Desarrollo Social (Sedesol), Otilio Rivera Herrera.



El funcionario respaldó y reconoció las decisiones del mandatario estatal respecto al cobro del Impuesto Ecológico y secundó al Gobernador Tello al calificarlo como un acto de justicia social para Zacatecas.



Este impuesto -agregó el Secretario de Desarrollo Social- será sólo para las empresas contaminantes y de ninguna manera afectará el ingreso de los trabajadores mineros.



Se oponen ingenieros



Marco Antonio Bernal Portillo, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, se manifestó en contra del impuesto ecológico argumentando que más allá de ver en él una vocación a favor del ambiente, atiende a razones recaudatorias que solo busca resolver el problema financiero del estado.



Sostuvo que al no generar utilidades, las empresas no aportarán al mantenimiento del Fondo Minero por lo que también se vería afectada la estabilidad laboral de los más de 12 mil empleados del sector.



Aunque reconoció el impacto negativo y contaminante de las empresas mineras en el estado, lo justificó con que todas las actividades humanas generan daños al medio ambiente.



En este sentido se opuso a una revisión integral por parte del gobierno estatal asegurando “las normas federales son suficientes”, .



“Las empresas no están en condiciones de pagar contribuciones adicionales a las que ya están sujetas. Tenemos que considerar precios internacionales por la serie de condiciones que se presentan en la actividad minera”, dijo el líder minero.



