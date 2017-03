El incremento de 1 peso al pasaje no cubre expectativas de los concesionarios, pero se solidarizan Karla Padilla

“Sí se votó por unanimidad, pero no cumplió lo que nosotros queríamos ya que mínimamente necesitábamos un aumento de hasta 2 pesos con 50 centavos”.



“Se nos ha incrementado mucho el precio de los insumos, los gastos de operación y sobre todo el diésel, pero no nos fue posible acceder a más”, manifestó el líder de los concesionarios.



A partir de este sábado, la tarifa preferencial será de 4 pesos con 50 centavos y la normal de 7 pesos con 50 centavos.

Velázquez señaló que las autoridades integrantes del Consejo Estatal de Tránsito y Transporte, presidido por la secretaria General de Gobierno, Fabiola Gilda Torres, argumentaron que el incremento se fijó con base a la situación económica del estado.



“Nos dijeron que no podían aumentar más para no sacrificar a la ciudadanía. La postura fue tajante sobre que no pueden darnos más”.



“Nosotros íbamos a tomar medidas más drásticas pero privilegiamos el diálogo. Pero el asunto no está cerrado y seguiremos pidiendo que se revisen diversas situaciones”, manifestó el hombre.



Agregó que será en seis meses cuando el Consejo evalúe el funcionamiento general, desde el combustible hasta la tarifa final, para definir si el aumento fijado corresponde a las necesidades reales.



En este sentido dijo que se mantendrán pendientes de la gestión de recursos federales y a las propias herramientas legislativas de los diputados locales para buscar el subsidio al menos del sector estudiantil.



Mientras tanto, el Pleno del Consejo Estatal de Tránsito y Transporte, en atención a las necesidades planteadas por los concesionarios del Transporte Público, ya aprobó este día, por unanimidad, ajustar sólo en un peso el costo del pasaje. El incremento en el precio entrará en vigor a partir de hoy sábado.



Las autoridades estatales y municipales y concesionarios apelaron a la comprensión de la ciudadanía, pues se buscó ante todo cuidar lo más posible la economía de las familias zacatecanas.



Cabe destacar que los transportistas solicitaban aumento de 3 pesos, pero la administración estatal logró sensibilizarlos para que fuera de 1, por lo que reconoció su solidaridad con Zacatecas.



En la sesión presidida por la secretaria General de Gobierno, Fabiola Gilda Torres Rodríguez, y el director de Transporte, Tránsito y Vialidad, Miguel Rivera Villa, el Consejo determinó el ajuste, con base en el diálogo y la concertación entre autoridades y concesionarios del transporte público, luego de la realización de 10 mesas de trabajo.



También se tomó en cuenta un estudio técnico y financiero en los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, que incluyó el análisis de los costos de operación, el incremento en los combustibles y el índice inflacionario.



La titular de la Secretaría General de Gobierno destacó el interés del gobernador Alejandro Tello para que el transporte público se modernice y refrendó el compromiso de apoyar en la medida de las posibilidades a los concesionarios para alcanzar este objetivo.



Cabe destacar que el descuento del 50% en la tarifa seguirá vigente para estudiantes, personas de la tercera edad y con discapacidad.



