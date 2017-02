El Incufidez necesita cobrar: Adolfo Márquez Karina Navarrete

capital@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- No se cobrarán cuotas a particulares por hacer uso de espacios deportivos, informó Adolfo Márquez Vera, director del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas (Incufidez).Detalló que hasta el momento solo es una propuesta el cobro para las ligas de futbol y basquetbol que hagan uso de las instalaciones.“Zacatecas es uno de los pocos estados que no cobran por cuotas, de la misma forma que el estado de Durango, pero se necesita cobrar porque si no con qué se mantienen las instalaciones”, dijo.Destacó que en diciembre se sostuvo una reunión con las ligas para hacer de su conocimiento la situación financiera del Incufidez, “porque con nuestro recurso no podíamos seguir sosteniendo el mantenimiento de nuestras instalaciones”.Hasta el momento las únicas personas que se han presentado fueron las ligas de futbol, para proponer la cuota de 100 pesos por juego, “pero todavía no es algo oficial, es una propuesta que nosotros les hacemos”.Aseveró que no todos los días se les da mantenimiento a las instalaciones, por lo que la bolsa que se logre obtener a final de año se invertirá en infraestructura para el deporte, para el que se instalará un enlace en la página de internet para transparentar el uso de los recurso de la institución.“Si nosotros llegáramos a tener 4 millones de pesos en un año, lo pondremos a consideración de ellos para ocupar el recurso, o que se trata es de hacer autofinanciables las instalaciones; porque la verdad no es posible sostenerlas así”, expresó.Ejemplificó que estados como Aguascalientes tienen cuotas por el uso de las instalaciones de pasto sintético 180 pesos por hora y en pasto natural 450, de la misma forma que los estados de Guanajuato y Jalisco.“Las cuotas para las personas que utilicen los espacios deportivos están totalmente descartadas, eso es muy exagerado”, puntualizó.Respecto al panorama de los deportistas zacatecanos que participaran el la próxima Olimpiada Nacional, expresó que se tendrá que trabajar arduamente para conseguir posicionarse en el lugar número veinte.“La dinámica con la que ahora se está implementado no dará resultados en este año”, destacó que se necesitan aterrizar bases más fuertes, “de un trabajo más acompañado, más sistematizado que nos permitiera mejores condiciones”.Agregó que para que Zacatecas logre posicionarse en un mejor lugar se necesita mejorar el número de reserva , planificación de entrenamientos, seleccionar el fogueo y escoger a los mejores deportistas para conformar una selección. Agregar a favoritos incufidez

adolfo márquez vera

cobro de cuotas

instalaciones deportivas

ligas deportivas