El inolvidable Don Samuel Zesati y otros buenos comerciantes Javier Torres Valdez

La verdad es que no puede compararse los tiempos actuales con los de hace 40 ó 50 años. Sería torpe, ilógico y absurdo, pues hace 40 años era más difícil conseguir una aguja de tocadiscos que hoy. Para conseguir la aguja era necesario trasladarse a Zacatecas, llegar al Portal de Rosales, buscar a Don Samuel Zesati y comprar lo solicitado.



Don Samuel tenía una prodigiosa y excelente memoria. En su tiempo no existían las computadoras, pero a él ni falta le hacían. Tenía en su mente grabado el sitio exacto de cada artículo, así como el precio de compra y venta, lo mismo tasaba una piedra preciosa que orientaba al cliente sobre música clásica, conocía todas las equivalencias de medidas internacionales, cálculo infinitesimal o fórmulas químicas.



Era en verdad una enciclopedia viviente y era común ver en su establecimiento a estudiantes del Instituto de Ciencias, que acudían a preguntarle algo relacionado con sus estudios.



Don Samuel vendía discos, libros, bulbos, aparatos eléctricos, pinturas, cámaras fotográficas, joyas, monedas antiguas en oro y plata, componentes electrónicos, material para pintar al óleo, relojes suizos, material para oficina, máquinas de escribir, cuchillería en plata, etc.



Siempre compartió su sabiduría de hombre de gran mundo. Aparentemente era “un viejo gruñón”, de detrás de sus rabietas, se escondía la nobleza de un hombre que con su extraordinaria inteligencia, supo aconsejar y orientar a muchos estudiantes de hace 50 años.



Como comerciante también fue de grandes dotes, pues era un autodidacta en el arte de conocer y entender a las personas, decía: “Todos mis amigos son mis clientes y todos mis clientes también son mis amigos”.

Zacatecas nunca volvió a ser la misma sin Samuel Zesati.



En Jerez, también hubo comerciantes exitosos que cultivaron el don de la palabra y de la amistad, cuando todavía no se conocían otras técnicas de mercadeo, que las buenas relaciones, la calidad y los precios justos.



Nos es grato recordar a Rafael y Ramón Alcalde, a Jesús y Aurelio Valdez, a Don Salvador Sabag, a Don Fernando Escobedo, a Don Carlos Acevedo, al inolvidable Don José de Lara, a Salomón González, a Jesús y Felipe Sotelo, a Jesús Varela a Enrique Ortiz, en fin a toda una época de comerciantes que decían que era honesto ganar el 20% en el valor de compra de la mercancía y con o sin dinero, surtían a sus clientes de campo, quienes ofrecían pagar al levantar sus cosechas y si no había cosechas, pues los comerciantes se aguantaban otro año, sin intereses, sin documentos y sin aval. Era una relación de mutua confianza entre el vendedor y el comprador.



Recuerdo singularmente a Carlos Sabag de la Garza, (QEPD) recientemente al no soportar la partida de la compañera de su vida, Licha Gurrola.



Cierta vez conversando con él, entró un cliente que quería comprar una chamarra de gamuza en su tienda llamada La Casa del Pueblo, ubicada en el Portal Humboldt. Carlos atento como siempre, le mostró dos chamarras.



El cliente le dijo: -Son iguales. “No.... mira, parecen iguales pero no son iguales, esta cuesta 400 pesos y ésta otra cuesta 500, si te parecen iguales llévate la más barata, pero aquí entre nos, déjame explicarte la diferencia: esta es de piel de hembra y esta de piel de macho, es lógico que la piel de hembra sea más fina y cueste más cara, parecen iguales, pero no lo son”.



Aquel cliente titubeante, fue convencido por las palabras de Carlos y naturalmente que se llevó la más cara.



Luego Carlos me explicó que el arte de vender, no solo es recibir dinero por alguna mercancía a cambio, sino hacer que el cliente se vaya contento para no perderlo nunca. Ahí me quedó la seguridad, que el ingenio y el arte de vender, le fue heredada en los genes a Carlos Sabag, descendiente directo de la raza árabe del oriente medio. En lo personal, me gustaba ir a comprar a su tienda, pues más que la compra disfrutaba de su agradable conversación.



