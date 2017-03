El jersey y la legalidad Juan Francisco del Real Sánchez

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

Más allá de la colaboración entre dos países para localizar una playera, y no necesariamente por disminuir el tráfico de personas y el de armas, lo que se debe dejar en claro es que ni México ni los mexicanos son Ortega, a este país le ha costado mucho trabajo cambiar todo un conjunto de conocimientos, creencias, costumbres respecto a las normas y su cumplimiento, y dejar atrás esas viejas costumbres de negociar o esquivar la ley.

La actuación de este mexicano genera el rechazo a la nueva actitud de un país, una nación que cree en el respeto a las normas, la transparencia, la pulcritud y la ética. Dejar atrás esa cultura de la ilegalidad es el gran reto, en el cual algunos actores o sociedades conocen a la perfección las normas vigentes o códigos de conducta, se asume una posición frente a la misma y deliberadamente la violan.

México es un país de leyes, donde los ciudadanos son cada día más conscientes de la importancia, en un primer lugar de conocer todas las normas, ya que mientras mayor conocimiento de nuestros derechos mejor los sabremos utilizar; en segunda es necesario orientar la conducta para predicar con el ejemplo, ya sea desde la casa o en cualquier acto de convivencia pública; el tercero y fundamental es el rechazo a toda actividad ilícita. Sin la participación ciudadana es imposible generar el respeto a las normas.

México ya no es el de la cultura del “El que no tranza no avanza”, “El que se mueve no sale en la foto” o de los que considera a “La moral como el árbol que da moras”. El discurso ha cambiado y es con el trabajo diario, honesto, transparente como tendremos una cultura de la legalidad.



opinion@imagenzac.com.mx El periodista mexicano Mauricio Ortega fue noticia internacional por robar al final del Súper Tazón la playera que portaba el cinco veces campeón Tom Brady. Existió todo un operativo entre autoridades de Estados Unidos y México, operativo de seguridad con el cual lograron recuperar la prenda deportiva, pero sin duda dejaron en evidencia la falta de una cultura de la legalidad.Más allá de la colaboración entre dos países para localizar una playera, y no necesariamente por disminuir el tráfico de personas y el de armas, lo que se debe dejar en claro es que ni México ni los mexicanos son Ortega, a este país le ha costado mucho trabajo cambiar todo un conjunto de conocimientos, creencias, costumbres respecto a las normas y su cumplimiento, y dejar atrás esas viejas costumbres de negociar o esquivar la ley.La actuación de este mexicano genera el rechazo a la nueva actitud de un país, una nación que cree en el respeto a las normas, la transparencia, la pulcritud y la ética. Dejar atrás esa cultura de la ilegalidad es el gran reto, en el cual algunos actores o sociedades conocen a la perfección las normas vigentes o códigos de conducta, se asume una posición frente a la misma y deliberadamente la violan.México es un país de leyes, donde los ciudadanos son cada día más conscientes de la importancia, en un primer lugar de conocer todas las normas, ya que mientras mayor conocimiento de nuestros derechos mejor los sabremos utilizar; en segunda es necesario orientar la conducta para predicar con el ejemplo, ya sea desde la casa o en cualquier acto de convivencia pública; el tercero y fundamental es el rechazo a toda actividad ilícita. Sin la participación ciudadana es imposible generar el respeto a las normas.México ya no es el de la cultura del “El que no tranza no avanza”, “El que se mueve no sale en la foto” o de los que considera a “La moral como el árbol que da moras”. El discurso ha cambiado y es con el trabajo diario, honesto, transparente como tendremos una cultura de la legalidad. Agregar a favoritos cultura de la ilegalidad

respeto a las normas

pulcritud

transparencia

ética