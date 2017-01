El libro de Sarah. La fortaleza del tiempo Redacción

Vicente García apasionado y experto en cómics y en el mundo de los zombis, da un giro a su carrera de escritor para entrar en el género de fantasía juvenil con El libro de Sarah. La fortaleza del tiempo.



Sarah es una adolescente como cualquier otra, rebelde, incomprendida y que gusta de protestar por todo lo que le rodea. Una joven que no está en su mejor momento, ya que tuvo que mudarse y dejar atrás a sus amigos de toda la vida, un cambio que para ella será el comienzo de una aventura en la que nada es lo que parece.



En su nuevo hogar un día se encuentra en la calle con una chica idéntica a ella, y tal es su sorpresa que la otra chica sale corriendo sin darse cuenta de que tiró su celular, en el cual Sarah encontrará fotos suyas en lugares donde jamás ha estado.



Así empezará su nueva aventura llena de magia, peligros y universos paralelos que ella tendrá que salvar, porque si no hace nada seguirán siendo destruidos.



Por ello viajará a la Fortaleza, una escuela mágica donde deberá aprender, entre otras cosas, a viajar entre realidades alternativas y ejercitarse como guerrera para enfrentarse contra un maligno ejército de sombras y contra las terraformadoras, máquinas en forma de torres, capaces de destruir civilizaciones enteras.



El libro de Sarah es la primera parte de una saga que transporta al lector a un mundo adictivo, lleno de misterio y acción. Pero además es un multiuniverso, donde la protagonista tendrá que relacionarse con célebres personajes de la literatura universal como el capitán Nemo, Tom Sawyer, el Mago de Oz, Sherlock Holmes, Robin Hood o el Cardenal Richelieu, entre muchos más.



Es pues, una aventura que nos traslada a épocas pasadas y presentes, donde todo es posible.

Editorial Océano



