El Madrid remonta en Villarreal y responde al Barcelona

Los azulgranas, vencedores horas antes por 2-1 en cancha del Atlético de Madrid, se colocaron con 54 puntos gracias a un tanto de Lionel Messi a falta de cuatro minutos para el final, pero el Madrid fue capaz de doblegar al Villarreal para situarse nuevamente líder con 56 unidades al cierre de la 24ta fecha.



Los blancos, que tienen además un partido pendiente contra el Celta de Vigo, fueron capaces de marcarle tres tantos al equipo menos goleado de la primera división, después de que este se pusiera en ventaja con dianas de Manu Trigueros y Cédric Bakambu a los 50 y 56 minutos, respectivamente.



Pero, en su retorno a la titularidad, Bale (64) inició la reacción del Madrid, que niveló gracias a un penal convertido por Cristiano (75) y cantó victoria con un cabezazo de Morata (83), ingresado de suplente.



Ante el Atlético, el Barsa realizó otro partido de luces y sombras: Rafinha puso en ventaja a los visitantes a los 64 minutos, pero el uruguayo Diego Godín (70) niveló y forzó un nuevo rescate de Messi a los 86.



"La victoria da confianza. Seguimos vivos", valoró el uruguayo Luis Suárez.



El Atlético marcha cuarto con 45 unidades, seis más que el sexto, Villarreal.



"Demostraron su categoría en el área y se llevaron un partido posiblemente no merecido", consideró el técnico argentino, Diego Simeone.



En otros partidos, el Atheltic de Bilbao derrotó 3-1 al penúltimo, Granada, con tantos de Markel Susaeta (11), Iñigo Lekué (33) y Miguel San José (69) para mantenerse octavo. El gol visitante lo anotó Mehdi Carcela (14).



Espanyol le ganó 3-0 al colista Osasuna con dianas del ecuatoriano Felipe Caicedo (17), José Manuel Jurado (46) y Gerard Moreno en los descuentos.



El Sporting de Gijón completa la zona de descenso tras igualar 1-1 con el Celta, décimo. Los sportinguistas se avanzaron gracias a un penal de Moi Gómez (49), pero Iago Aspas (75) rescató un punto para el equipo dirigido por el argentino Eduardo Berizzo.



El Atlético complicó de inicio la salida de la pelota del Barsa, y asustó con un zapatazo lejano de Antoine Griezmann, que encontró ágil respuesta por parte de Marc-André ter Stegen.



La jugada provocó la reacción de los visitantes, con gol anulado de Suárez por falta previa sobre Jan Oblak, después de que el arquero tapara el disparo original de Messi.



Ya en el segundo periodo, Suárez mandó fuera una excelente profundización del argentino, quien ejerció de abrelatas.



Tampoco logró cantar gol Antoine Griezmann, frustrado por Ter Stegen en su remate enrabietado, antes de que el Barsa abriera el marcador gracias al tesón de Suárez y el oportunismo de Rafinha: el charrúa protegió una pelota rebotada y sacó un remate que tocó en Godín y cayó cerca del canterano, instintivo en el disparo cruzado.



Forzado a remar contracorriente, el Atlético dio un golpe de riñón y empató en tiro libre cabeceado a la red por Godín. Pero su alegría se evaporó con el tanto definitivo de Messi, quien originó otra jugada a balón parado desde el medio campo y se incorporó para rematar por dos veces un centro de Suárez.



La sonrisa de "La Pulga", ya con ventaja de dos tantos sobre el charrúa en la clasificación de máximos cañoneros, también se le borraría luego con la remontada del Madrid.



El equipo de Zinedine Zidane sufrió en Villarreal, aunque solo una espectacular atajada de Sergio Asenjo evitó el gol de Karim Benzema en la primera mitad.



El arquero se retiró lesionado, si bien los locales pudieron avanzarse antes en un centro de Jaume Costa que empalmó a la grada Samuel Castillejo.



El costarricense Keylor Navas sostuvo a los blancos hasta el segundo tiempo, pero nada pudo hacer en el primer tanto de Trigueros, cómodo en la volea cercana, tras balón bajado por Castillejo.



La defensa madridista, lenta en la jugada, quedó nuevamente expuesta en el segundo gol de Bakambu, más veloz que Sergio Ramos en el desmarque, recepción y remate en carrera ante Navas.



Sin orden pero con orgullo, el Madrid respondió con una empalmada al poste de Cristiano y el recorte aéreo de Bale tras goloso centro de Dani Carvajal.



Una cuestionada mano de Bruno Soriano en el área derivó en penal favorable al Madrid y el empate de Cristiano, autoritario en la conversión para su 16ta diana liguera.



Pero la gesta requería de un golpe definitivo, aplicado con fiereza por Morata con un testarazo picado que no logró atajar Manu Fernández. El centro, impecable, lo puso Marcelo tras recuperación de Isco Alarcon, también ingresado desde la banca en busca de la remontada.



"Tuvimos carácter para dar la vuelta al partido. Los cambios fueron importantes", consideró Zidane.



