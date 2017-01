El mejor muro es generar oportunidades de empleo en México: Slim Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El empresario afirmó que México está listo para negociar con Donald Trump porque todos los partidos están apoyado al presidente Enrique Peña Nieto



Carlos Slim afirmó hoy que el mejor muro fronterizo es "generar oportunidades de empleo" y cuestionó al mandatario Donald Trump, por plantear "utopías regresivas" con sus políticas proteccionistas. Esta unidad nacional va a permitir al Gobierno tener una posición de fuerza y con determinación hacer las negociaciones que más convengan a los intereses nacionales", agregó.

En rueda de prensa, Slim dijo que México tiene que negociar desde una posición de fuerza, señalando que Trump, a quien llamó un "gran negociador", representa un cambio importante en la manera de hacer política.



Advirtió que la negociación será "ardua y difícil" con Trump, que "no tiene tiempo a ser políticamente cuidadoso", por lo que habrá que anteponer la patria a los partidos y defender los intereses de México con "determinación y dignidad".



Asimismo, afirmó que la situación y circunstancias de Estados Unidos son muy favorables para México. El empresario detalló que, aunque el presidente Donald Trump quiere cambiar la forma de gobernar y hacer política, también “representa un retroceso”.



Por esto México tiene varias condiciones "favorables" en la negociación, que consideró que "está más de nuestro lado que de los otros lados", y debe tratar temas como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) o de la construcción de un muro fronterizo.

Pensar en regresar al pasado glorioso de la industria americana no funciona, van de regreso al pasado”, sostuvo.

El cuarto hombre más rico del planeta en 2016 según la revista Forbes aseguró que "México es el mejor socio de Estados Unidos y el más complementario" y acusó a Trump de "hiperactividad". Ojalá que dentro de esta hiperactividad del presidente, encuentre que estos paradigmas -como la sociedad de la información, la tecnología o la globalización- son importantes", agregó.

Peña Nieto y Trump mantuvieron hoy una conversación telefónica en la que acordaron resolver sus "claras y muy públicas" diferencias sobre el pago del muro fronterizo como parte de una discusión integral de todos los aspectos de la relación bilateral, y "ya no hablar públicamente" sobre ello, informó la Presidencia mexicana.



Con información de Reuters y EFE.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- El empresario mexicano Carlos Slim dijo que México está listo para negociar con Donald Trump porque todos los partidos políticos están apoyado al presidente Enrique Peña Nieto en sus conversaciones con el líder estadunidenseCarlos Slim afirmó hoy que el mejor muro fronterizo es "generar oportunidades de empleo" y cuestionó al mandatario Donald Trump, por plantear "utopías regresivas" con sus políticas proteccionistas.En rueda de prensa, Slim dijo que México tiene que negociar desde una posición de fuerza, señalando que Trump, a quien llamó un "gran negociador", representa un cambio importante en la manera de hacer política.Advirtió que la negociación será "ardua y difícil" con Trump, que "no tiene tiempo a ser políticamente cuidadoso", por lo que habrá que anteponer la patria a los partidos y defender los intereses de México con "determinación y dignidad".Asimismo, afirmó que la situación y circunstancias de Estados Unidos son muy favorables para México. El empresario detalló que, aunque el presidente Donald Trump quiere cambiar la forma de gobernar y hacer política, también “representa un retroceso”.Por esto México tiene varias condiciones "favorables" en la negociación, que consideró que "está más de nuestro lado que de los otros lados", y debe tratar temas como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) o de la construcción de un muro fronterizo.El cuarto hombre más rico del planeta en 2016 según la revista Forbes aseguró que "México es el mejor socio de Estados Unidos y el más complementario" y acusó a Trump de "hiperactividad".Peña Nieto y Trump mantuvieron hoy una conversación telefónica en la que acordaron resolver sus "claras y muy públicas" diferencias sobre el pago del muro fronterizo como parte de una discusión integral de todos los aspectos de la relación bilateral, y "ya no hablar públicamente" sobre ello, informó la Presidencia mexicana.Con información de Reuters y EFE. Agregar a favoritos donald trump

carlos slim

empleo

méxico

estados unidos