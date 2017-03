El mercado de Calera sobrevive a duras penas Alejandro Castañeda

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Imagen realizó un recorrido por el mercado, el cual luce muchos espacios vacíos, los cuales son utilizados como bodegas o simplemente no han sido ocupados.



De 67 locales en la primera planta solo 46 están ocupados, y de estos solo 30 abren con frecuencia para ofrecer diversas mercancías.



Laura Elena Torres, presidenta de la Asociación de Locatarios del Mercado Municipal, comentó que el mercado necesita más promoción y divulgación de lo que ahí se vende, ya que la afluencia de clientes no es como los comerciantes quisieran.



Apuntó que aunque no tienen problemas con los servicios básicos, algunos comerciantes optan por seguir en el ambulantaje e incluso se colocan en las inmediaciones de las instalaciones del mercado.



estado@imagenzac.com.mx CALERA.- A 7 años de su inauguración el Mercado Municipal sigue sin ser un referente para los consumidores calerenses y una opción poco fiable para los comerciantes que buscan establecerse.Imagen realizó un recorrido por el mercado, el cual luce muchos espacios vacíos, los cuales son utilizados como bodegas o simplemente no han sido ocupados.De 67 locales en la primera planta solo 46 están ocupados, y de estos solo 30 abren con frecuencia para ofrecer diversas mercancías.Laura Elena Torres, presidenta de la Asociación de Locatarios del Mercado Municipal, comentó que el mercado necesita más promoción y divulgación de lo que ahí se vende, ya que la afluencia de clientes no es como los comerciantes quisieran.Apuntó que aunque no tienen problemas con los servicios básicos, algunos comerciantes optan por seguir en el ambulantaje e incluso se colocan en las inmediaciones de las instalaciones del mercado. Agregar a favoritos calera

zacatecas

mercado municipal

locatarios