El mito de los subsidios a la gasolina Luis Pazos*

El aumento de impuestos que nos recetó el gobierno a partir del 2014 –se nos dijo- fue para compensar la caída de ingresos petroleros por la baja internacional del precio del petróleo, que creaba un hoyo en las finanzas públicas; ahora la excusa para aumentar el precio de la gasolina, que le genera miles de millones adicionales de impuestos al gobierno, es el alza internacional de los precios del petróleo: “nos beneficia, nos perjudica o todo lo contrario”.



El gobierno sostiene que es imposible seguir subsidiando la gasolina a los consumidores. ¡Falso! Los subsidios a Pemex no han sido para dar una gasolina barata al consumidor, sino para subsidiar a un sindicato corrupto, sobreprecios a contratistas coludidos con funcionarios, pagar perforaciones de pozos de donde no sale petróleo, robos de gasolinas y la baja productividad por empleado. Esos factores quebraron a Pemex, empresa a la que hay que subsidiar. No tiene para pagar nómina, inversiones, deuda ni pasivos laborales. La saquearon, como a varios Estados. En 2017 transmitirá el gobierno a Pemex recursos por 494 mil millones, más que lo destinado a inversión en obra pública (300 mil millones).



Una prueba de que no se subsidia la gasolina al consumidor mexicano es que empresas privadas en EUA, que ganan dinero, ofrecen a los consumidores americanos, gasolina más barata que Pemex. En México el precio de la gasolina ha sido y es mayor que en EUA por la ineficiencia de PEMEX y los altos impuestos incluidos en el precio.



En el libro EPN: EL RETROCESO, demuestro con cifras, razonamientos y ejemplos que el gasolinazo y la devaluación -entre otros males- son por causas internas: gasto público deficitario, aumento de la deuda, el saqueo de los Estados e impunidad a los corruptos, no por “Lo que ocurre en el mundo”, como dijo el señor Presidente.



