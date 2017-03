El modelo educativo es una propuesta seria: Gema Mercado José Manuel Barrón

La funcionaria dijo que la reforma retoma conceptos de otros intentos de transformación de la educación en el país, pero que su propuesta es original e innovadora. “No es una propuesta improvisada, sino profesional original y válida y desde mi perspectiva está muy bien planteada”, dijo.



Sobre la dificultad que tendrá su aplicación en la entidad, la doctora Mercado aseguró que sus resultados no serán visibles de la noche a la mañana, ya que los rezagos que existen se han acumulado durante décadas, motivo por el cual el trabajo debe ser colectivo y respaldado.



“En Zacatecas tenemos 5,600 escuelas, la mayoría con rezagos de infraestructura muy grande, que es muy difícil pensar que se superen en el corto plazo; por eso la reforma es un esfuerzo que exigirá muchos años, es un esfuerzo global en el que todos tenemos que aportar; por ejemplo, los medios de comunicación, las familias, los educandos, las autoridades de todos los niveles, y junto a esto hay un proyecto de ir evaluando los avamces, para verificar como funciona en cada lugar en el que se aplique, ya que cada una tiene sus propias particularidades”, dijo.



Mercado Sánchez dijo que pese a las críticas, el Gobierno Federal ha cumplido con su tarea de plantear una transformación de fondo al modelo educativo y destacó la aportación de la sociedad y los miembros del sector educativo en su creación.



“No es una propuesta que hagan por una idea o por un capricho los políticos o los funcionarios de las instituciones educativas del país, sino fue el resultado de un trabajo de especialistas, de educadores, de los mejores que tiene México y que también vivió un largo proceso de consulta, en consejos técnicos, en las autoridades; entonces, todos los que quisieron opinar tuvieron las vías, los mecanismos para participar”, agregó.



Sobre las críticas de algunos miembros de la oposición y de líderes sindicales educativos, dijo que el oponerse a todo no lleva a nada y solamente genera un mayor encono.



“ Las posturas descalificadoras de los que se oponen a todo, no contribuyen a que una buena idea pueda ser útil a la sociedad; la responsabilidad está en esta fase convocando a la sociedad. El gobierno dio un paso adecuado, justo y responsable, falta que el resto respondamos de la misma manera”, expresó.



