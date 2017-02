El muro empezará a construirse en abril Redacción

Trump defendió su política de deportación de indocumentados y prometió iniciar la construcción del muro “mucho antes de lo previsto”.



La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó a los contratistas federales que el 6 de marzo o en los días cercanos se publicará una solicitud de ofertas. Tendrán que presentar para el 10 de marzo “documentos conceptuales” para el diseño y la construcción de prototipos.



El campo de contratistas será reducido para el 20 de marzo y se exigirá que los finalistas renueven sus ofertas con un precio adjunto.



Por su parte, el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, dijo que el muro fronterizo, lejos de frenar la migración, no detendrá el paso de personas.







EN ABRIL DARÁN CONTRATOS DEL MURO



La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza planea empezar a adjudicar contratos a mediados de abril para la construcción del muro que el presidente Donald Trump propuso erigir en la frontera con México.



La CBP (siglas en inglés de la agencia) informó que el 6 de marzo o en los días cercanos se publicará una solicitud de proyectos, y que para el 10 de marzo las compañías tendrían que presentar “documentos conceptuales” destinados al diseño y la construcción de prototipos, según se indicó en un portal web para contratistas federales. El grupo de candidatos será depurado para el 20 de marzo y los finalistas deben presentar las ofertas con sus propuestas de costo a más tardar el 24 de ese mes.



Trump dijo el viernes a la Conferencia de Acción Política Conservadora que la construcción comenzará “muy pronto” y que los planes van “muy, muy por delante de lo programado”.



LOS PLANES ESTÁN ADELANTADOS



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió ayer su política de detención y deportación de inmigrantes indocumentados, y prometió iniciar la construcción de un “gran muro” en la frontera con México “mucho antes de lo previsto”.



Ante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), Trump sostuvo que se usarán los recursos económicos que cuestan al gobierno de Estados Unidos, los inmigrantes indocumentados para reconstruir comunidades estadunidenses en problemas y salvar “incontables” vidas de connacionales.



En este momento, los agentes migratorios están buscando a miembros de pandillas, a traficantes de drogas y a los extranjeros criminales, y echándolos de nuestro país”, aseguró el mandatario en medio de una ovación de cientos de conservadores reunidos en un hotel del área metropolitana.



Estamos echando a los malos, gente que no debería estar (en Estados Unidos), sea por drogas, asesinato u otras cosas; estamos echando a los malos, son los primeros en irse, y lo dije desde el primer día, básicamente lo único que he hecho es cumplir mi promesa”, remató.



