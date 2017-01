El operativo mochila segura criminaliza a los niños: Gema Mercado Karla Padilla

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

La funcionaria indicó que por comprobación científica, el operativo mencionado hace más daño a los menores y no previene conductas inadecuadas, dijo ante la agresión cometida en el Colegio Americano del Noreste en Nuevo León.

“Si en una escuela abres una mochila y hay una pistola, es señal de un problema que pasó mucho antes. La solución no es hallar la pistola, sino evitar que sientan esa desaprobación. Alomejor evitamos un crimen pero no vamos a evitar que el problema de descomposición social se detenga”.

Informó que la Operación Familia será la estrategia implementada por la Secretaría de Educación, en el que se coordinarán alumnos, padres y profesores de todas las instituciones educativas de nivel básico.

La discusión en familia es el principal objetivo para que el núcleo personal y social de los 363 mil 497 estudiantes se fortalezca. De las más de cuatro mil escuelas, 269 han sido detectadas con problemas de violencia escolar.

“Tenemos que pensar que saben lo que hay en esas mochilas, pero más importante, qué hay en la mente de los niños, qué están sintiendo y cómo están apreciando el mundo. Tenemos que discutir con ellos”, señaló.

Por su parte, el procurador de justicia del estado, Francisco Murillo Ruiseco, comentó al respecto que la Procuraduría estará atenta al llamado que hagan las autoridades educativas para participar en las actividades de vigilancia que se estimen pertinentes.

“Una vez sucedido el hecho investigamos, mientras no suceda no tenemos una participación directa. Se trata de hacer prevención y es un tema que no le corresponde a la procuraduría”, puntualizó.

Sin embargo, dijo que si se implementara la llamada operación mochila, las acciones deberán estar sujetas a ciertos estándares y protocolos de actuación para respetar los derechos humanos.



notasimagen@gmail.com El operativo Mochila Segura no será aplicado en las instituciones educativas de la entidad ya que “es una operación que criminaliza a nuestras niñas y niños”, declaró Gema Mercado Sánchez, secretaria de educación.La funcionaria indicó que por comprobación científica, el operativo mencionado hace más daño a los menores y no previene conductas inadecuadas, dijo ante la agresión cometida en el Colegio Americano del Noreste en Nuevo León.“Si en una escuela abres una mochila y hay una pistola, es señal de un problema que pasó mucho antes. La solución no es hallar la pistola, sino evitar que sientan esa desaprobación. Alomejor evitamos un crimen pero no vamos a evitar que el problema de descomposición social se detenga”.Informó que la Operación Familia será la estrategia implementada por la Secretaría de Educación, en el que se coordinarán alumnos, padres y profesores de todas las instituciones educativas de nivel básico.La discusión en familia es el principal objetivo para que el núcleo personal y social de los 363 mil 497 estudiantes se fortalezca. De las más de cuatro mil escuelas, 269 han sido detectadas con problemas de violencia escolar.“Tenemos que pensar que saben lo que hay en esas mochilas, pero más importante, qué hay en la mente de los niños, qué están sintiendo y cómo están apreciando el mundo. Tenemos que discutir con ellos”, señaló.Por su parte, el procurador de justicia del estado, Francisco Murillo Ruiseco, comentó al respecto que la Procuraduría estará atenta al llamado que hagan las autoridades educativas para participar en las actividades de vigilancia que se estimen pertinentes.“Una vez sucedido el hecho investigamos, mientras no suceda no tenemos una participación directa. Se trata de hacer prevención y es un tema que no le corresponde a la procuraduría”, puntualizó.Sin embargo, dijo que si se implementara la llamada operación mochila, las acciones deberán estar sujetas a ciertos estándares y protocolos de actuación para respetar los derechos humanos. Agregar a favoritos seduzac

alumnos

zacatecas

mochila segura