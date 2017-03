El Oro Verde de México: aguacate ‘deja más’ que las gasolinas Excélsior

En 2016 el aguacate vendió 1.022 millones de toneladas a 31 países: EU consumen el 77%.



Michoacán resalta como la cuna de este nuevo ‘afrodisiaco financiero’ que desplazó al llamado ‘oro negro’: es un efecto sin precedentes en la historia. Los productores no le temen a la renegociación del Tratadode Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); además, Japón, China, Canadá y la Unión Europea despuntan como el mercado a colorear. Nosotros no cerramos el marcado para otros países. Estuvimos hace unos meses en la Península Arábiga para llevar este fruto fresco; está muy lejos y vemos si hacemos un puente aéreo porque ahora es prácticamente imposible llegar: son más de 40 días en barco y no alcanza a llegar”, dice Juan Carlos Grayeb, productor.

La empresa Empaque RV (Ramón Valencia), ubicada en Uruapan, indicó que en lo que va de 2017, han enviado alrededor de 15 embarques de 20 toneladascada uno hacia Europa, y se espera que la cifra siga creciendo: ‘trabajamos para tener clientes satisfechos; ofrecemos calidad y eso abre puertas en el mercado’, anotó Heriberto Becerra, director operativo.

Por su parte, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), en este ciclo de cosecha que comprende a junio 2016 a julio 2017 estima exportar a la Unión Americana más de 900 mil toneladas; a Japón 52 mil toneladas; y a China otras 20 mil”.

En 2016 la venta de aguacate creció de manera importante en Asia y Europa, donde Alemania y Holanda, tuvieron los aumentos más altos en la exportación, 237 y 283 por ciento, respectivamente; sin embargo, el grueso sigue estando en Estados Unidos: avísenle a Donald Trump.



