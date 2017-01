El Runrún/El osote de Paula Rey Francisco Gabriel Reynoso Torres

Compartir: Liga Compartir: Alejandro Tello y la Sedesol de Rosario Robles tendrá, como las películas de Rocky, capítulos 2, 3 y más. Y es que –dicen los enterados- la secretaria estatal de la Función Pública, Paula Rey Ortiz hizo un oso más grande que Luis Medina. Al denunciar que Rolando Garza, delegado de la Sedesol en Zacatecas, había querido chantajear a los alcaldes que reciben recursos del impuesto minero, llevó a la Secretaría de la Función Pública de Arely Gómez, como pruebas incontestables, “versiones anónimas difundidas en redes sociales”.



Bajo la alfombra

El osote de Paula Rey –dícese en los corrillos judiciales- dejó mal parado al Ejecutivo de Zacatecas ante quienes, en el gobierno de Enrique Peña, combaten la corrupción. Y conste que esa gente, de la que Virgilio Andrade es una caricatura muy representativa, sólo busca un pretexto para echar la mugre debajo de la alfombra.



Edil a chirona

En la ASE de Raúl Brito, gracias a la artritis que padece la Procuraduría de Justicia de Francisco Murillo Ruiseco, se avanza a cuentagotas en el combate a la corrupción de alcaldes y exalcaldes.

Después de muchos años de impunidad, cayó a chirona Daniel Solís Ibarra –el último edil que visitó el trullo fue, en 2005, ﷯Juan Claudio Esparza de Concha del Oro-. Al expresidente de Sombrerete lo refundieron al calabozo acusado de negociaciones ilícitas y tráfico de influencias. Pudo recuperar su libertad el fino militante del Panal porque pagó fianza. Empero, permanece sujeto a proceso penal. Y cada semana debe presentarse a firmar a la penitenciaría.



Políticos finos

Otro cuadro prominente de Nueva Alianza: Ramiro Rosales, está de vuelta en Zacatecas. Fungió algunos años como delegado de su partido en Tamaulipas, tierra de ilustres políticos del PRI, como los exgobernadores Tomás Yarrington -la PGR ofrece 15 millones de recompensa por su cabeza- y Eugenio Hernández -lo busca la DEA como lavador de dinero de Los Zetas-. Rosales, exlíder de la sección 34 del SNTE y hermano putativo de Pedro Padilla, mandamás del Panal, estaría destinado a ocupar un cargo magisterial de enjundia.



Junta de sabios

Ayer por fin Judit Guerrero tomó posesión como nueva alcaldesa de Zacatecas. Y hoy, seguramente, definirá la alineación completa de su equipo. Aunque usted no lo crea -estilo Ripley- en el nuevo ayuntamiento podría aparecer el güero Rodolfo García Zamora. Quienes lo han visto acompañando a la presidenta en sus preparativos de gobierno lo imaginan a la cabeza de una junta de sabios que ilumine a Magdalena.



Fianza de

$500 millones

Si las empresas y empresarios obtienen la suspensión provisional en el juicio de amparo contra los impuestos ecológicos –advierten expertos- tendrían que garantizar un crédito fiscal por 500 millones de pesos. La fianza costaría 50 millones a los ricachones. El problema es que el dinero se depositaría en el juzgado sin que el gobierno pudiera usarlo. A menos de que Jorge Miranda, como Cuauhtémoc Calderón en 2009, cuando se gastó la fianza de Telmex, quiera meterse en líos.



Solo Cesantoni

A propósito de este pleito judicial trascendió que de todas las empresas grandes que operan en el estado, sólo Cesantoni de Yaco Reimers tiene su domicilio fiscal en Zacatecas. Todas, principalmente las trasnacionales Goldcorp y Grupo Modelo –aquella es de Canadá y ésta de Bélgica- tienen su sede en la Ciudad de México. La más cercana es Islo de Eduardo López: en Aguascalientes.



Tres en Fonatur

Es totalmente falso que Miguel Alonso haya invitado a Fernando Soto como administrador del Fonatur. De su equipo como gobernador de Zacatecas sólo tres aparecen en la nómina del Fondo para el Fomento del Turismo. Son: Esteban Herrera, extitular de la Upla; Guillermo Huizar, exsecretario de Finanzas y de la Función Pública; y Manuel Otero, exrepresentante de Zacatecas en la Ciudad de México e hijo de Martha Alonso Reyes.



No más locuras

Dobló las manos Rafael Candelas, uno de los monrealistas militantes de Morena más aguerridos del estado. Según trascendió en el gremio notarial, Candelas obtuvo autorización para reabrir su notaría en Loreto. Y para que meses después inicie su mudanza a la capital de Zacatecas. Candelas estaría dispuesto a olvidarse de locuras políticas y a ponerse a trabajar en serio por su familia.



Estratega financiero

Gallones de la Secretaría de Finanzas, con muchos años de experiencia, no entienden por qué Rafael Romero sustituyó a Maribel Rodríguez. La ingeniera fue columna vertebral de la Sefin con Guillermo Huizar, Nicolás Castañeda, Jorge Miranda, Alejandro Tello y Fernando Soto. Mucho se habló de que era candidata natural a la titularidad de la secretaría. Romero en cambio fue, en el sexenio pasado, fotógrafo de giras de Miguel Alonso.



