El PAN debe ser la alternativa para vencer al populismo: Moreno Valle Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Considero que la única forma efectiva de combatir la pobreza es generando riqueza, no se trata de darle el pescado a la gente, hay que enseñarle a pescar



Por eso el Partido Acción Nacional debe presentar un plan que abandere las causas ciudadanas, debemos encontrar proyectos específicos que permitan sacar adelante cada región de cada estado.



Considero que la única forma efectiva de combatir la pobreza es generando riqueza, no se trata de darle el pescado a la gente, hay que enseñarle a pescar.



En este sentido, el Presidente de la Comisión Política Nacional del PAN advirtió que ve con preocupación el populismo, que se ha manifestado a nivel internacional y que también está latente aquí en México, ellos sobre simplifican los problemas y las soluciones.



Tenemos una responsabilidad con el partido, con el estado y con el país, de ser como panistas la opción de cambio que México necesita, no podemos permitir que la nación se convierta en otro Venezuela, yo no quiero eso para México, el PAN debe ser la alternativa y la opción que nos permita vencer al populismo.



Es importante entender que los retos de México requieren capacidad, visión y experiencia para resolverlos, dijo.



Asimismo, precisó que en materia de seguridad y combate a la pobreza hay mucho trabajo por hacer, de igual forma en el sector agropecuario que a veces parece está olvidado.



elpais@imagenzac.com.mx TEPIC, NAYARIT.- En materia económica México va por el camino equivocado, pareciera que todo lo que tiene que ir subiendo va bajando y lo que tendría que ir bajando va subiendo, afirmó Rafael Moreno Valle al reunirse con panistas de esta ciudad.Por eso el Partido Acción Nacional debe presentar un plan que abandere las causas ciudadanas, debemos encontrar proyectos específicos que permitan sacar adelante cada región de cada estado.Considero que la única forma efectiva de combatir la pobreza es generando riqueza, no se trata de darle el pescado a la gente, hay que enseñarle a pescar.En este sentido, el Presidente de la Comisión Política Nacional del PAN advirtió que ve con preocupación el populismo, que se ha manifestado a nivel internacional y que también está latente aquí en México, ellos sobre simplifican los problemas y las soluciones.Tenemos una responsabilidad con el partido, con el estado y con el país, de ser como panistas la opción de cambio que México necesita, no podemos permitir que la nación se convierta en otro Venezuela, yo no quiero eso para México, el PAN debe ser la alternativa y la opción que nos permita vencer al populismo.Es importante entender que los retos de México requieren capacidad, visión y experiencia para resolverlos, dijo.Asimismo, precisó que en materia de seguridad y combate a la pobreza hay mucho trabajo por hacer, de igual forma en el sector agropecuario que a veces parece está olvidado. Agregar a favoritos pan

alternativa

cambio

pri

prd

morena

elecciones presidenciales